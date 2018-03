Das ist für die Chefs des FCA und «meinstadion.ch» nicht akzeptabel, weil sie befürchten, in dieser Zeit blute der Verein aus, gehe finanziell zugrunde. Hinter dem Rücken des Stadtrates haben HRS und «meinstadion.ch» gestern Abend eine neue Variante mit einer teilweisen Entkopplung aufgegleist. Dieses Vorgehen stellt die Glaubwürdigkeit der HRS infrage. Und selbst wenn sich die Zwischenfinanzierung nach Bekanntwerden der Zahlen als realisierbar erweisen sollte, wäre sie, was die demokratischen Entscheide anbetrifft, sehr anspruchsvoll. Denn sie wäre ohne Bankkredite kaum zu stemmen, was eine weitere Volksabstimmung notwendig machen würde (zusätzlich zur BNO-Revision für die Hochhäuser). Sie zu gewinnen, wird angesichts des Hin und Hers der letzten Wochen schwierig.