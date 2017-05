Wer Aarau gerne ein Stück weltstädtischer hätte, wird sich darüber freuen, dass die Stadt dank des Fussballs zu drei neuen Hochhäusern kommt. Das Stadion macht möglich, was eigentlich nur schwer vorstellbar war.

Wer mit Aarau weniger hoch hinaus will, wird darauf hinweisen, dass dort, wo jetzt zwanzigstöckige Gebäude entstehen sollen, bisher keine Wohnbauten vorgesehen waren. Er wird sich eine grundsätzliche Diskussion wünschen, ob in der Kleinstadt das Wohnen in Hochhäusern gefördert werden soll.