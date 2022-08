Die Krimtataren unter osmanischer Herrschaft

In der Antike ist die Krim zunächst von den Stämmen der Kimmerer und der Taurer bewohnt. Nachdem daraufhin Griechen, Römer, Hunnen, Chasaren und Tataren die Halbinsel beherrschen, verfügen die Mongolen der «Goldenen Horde» im 13. Jahrhundert über weitreichende Handelsbeziehungen von der Krim aus.

In Folge der Auflösungserscheinungen der «Goldenen Horde» entsteht um 1430 das Khanat der Krimtataren. 1475 bereits steht dieses dann unter der Kontrolle des expandierenden Osmanischen Reichs, das den Krimtataren jedoch ein gewisses Mass an Autonomie lässt. Die Tataren unternehmen von der Krim aus zahlreiche Raubzüge in das ukrainische und russische Binnenland.