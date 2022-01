Mindestens zwölf Tote bei Massenpanik an Schrein in Indien

Bei einer Massenpanik an einem Schrein sind in Indien am Samstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als zehn weitere Menschen seien an dem hinduistischen Heiligtum von Mata Vaishno Devi in Katra in der Region Jammu und Kaschmir verletzt worden, berichteten verschiedene Medien.