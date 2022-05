Frankreich Wahlkampfzoff à la française – bis in den Aargau nach Zofingen Die Schweiz wird zum Schauplatz des turbulenten Wahlkampfes für die französische Nationalversammlung: Sogar Auslandsfranzosen der gleichen Partei befehden sich neuerdings auf Schweizer Boden.

Am 12. Juni findet in Frankreich der erste Durchgang der Parlamentswahlen statt. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der im April wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron in der 577-köpfigen Nationalversammlung eine Regierungsmehrheit erhält. Ein paar Sitze gehen dabei an die Auslandfranzosen. Ein Wahlkreis deckt die Schweiz und Liechtenstein ab, wo fast 150'000 Französinnen und Franzosen zur Wahl aufgerufen sind.

Marc Ferracci, Macrons Kandidat im Auslandschweizer-Wahlkreis Schweiz. Bild: Keystone

Von Marcon in die Schweiz entsandt

Dieser sechste Wahlkreis ist diesmal sehr umstritten. Die traditionell bürgerliche Haltung der in der Schweiz wohnhaften Auslandfranzosen führt dazu, dass die Konservativen gleich mit mehreren Kandidaten antreten – vom gemässigten Republikaner bis zum Anhänger des rechten Ex-Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour. Macron schickt zudem mit Marc Ferracci einen Ökonomen ins Rennen in die Schweiz.

Dieser Freund des Staatschefs wohnt nicht selber in der Schweiz, sondern verdankt eine Nominierung zweifellos dem Umstand, dass er Macron persönlich kennt. Das trägt ihm den Vorwurf ein, er sei ein Macron-Günstling, der von der französischen Unsitte des «parachutage» profitiere: Er springe sozusagen per Fallschirm (parachute) in die Kampagne in der Schweiz, ohne etwas mit diesem Land am Hut zu haben.

🗳 Circonscription 6 – Suisse et Liechtenstein



C'est Magali Mangin (@MegaliPM) qui se présente sur cette circo.



Retrouvez la ici : https://t.co/err6Plv8tD pic.twitter.com/oqhjSnnCvP — Caroline De Haas ✌️ (@carolinedehaas) May 29, 2022

Noch «französischer» geht es auf der Linken zu und her. Die Partei «La France insoumise» (LFI) von Jean-Luc Mélenchon geht im Schweizer Wahlkreis mit Magali Mangin an den Start der Kampagne, die offiziell an diesem Montag begonnen hat. Die junge Französin wohnt in der Deutschschweiz und arbeitet in einem Pharmaunternehmen in Zofingen (AG).

Bonne ambiance du côté de la Nupes en Suisse : Fabian Rousseau, suppléant de Magali Mangin dans la 6e circo des Français de l’étranger, appelle à faire battre sa candidate, qui aurait fait «une très bonne candidate macroniste» (dans @chez_pol) https://t.co/wtDm7LzHOX — Sylvain Chazot (@sychazot) May 30, 2022

Das ist wohl der Grund, dass sich nun ihr eigener Ersatzmann Fabian Rousseau gegen sie wendet. Wie die Pariser Zeitung Libération berichtet, wirft Rousseau der LFI-Kandidatin, also seiner eigenen Teampartnerin, vor, sie sei in Wahrheit eine «Lobbyistin des Big Pharma», also der Pharmaindustrie, und verrate damit ihre linken Ideale. «Sie gäbe eine sehr gute Macronistin ab», höhnt ihr Parteifreund, dessen Formation Macron zu ihrem Erzfeind erklärt hat.

Mit dem Fallschirm in die Schweiz

Ausserdem wirft Rousseau der jungen Französin ebenfalls vor, sie sei von der nationalen Parteispitze in Paris auf wenig transparente Weise in den Schweizer Wahlkreis versetzt worden – mit anderen Worten: Mangin habe ebenfalls von einem «parachutage» profitiert.

Rousseau ist umso wütender, als er denkt, dass die Stimmung im traditionell bürgerlichen Wahlkreis der Schweizer Auslandfranzosen erstmals nach links kippen könnte. Zumindest habe die linke «Volksunion» von Mélenchon eine Chance, in den zweiten Wahlgang vorzustossen. Daraus dürfte allerdings nichts werden, wenn sich die Nummer eins und zwei der gleichen Partei selber Vorhaltungen bekriegen.