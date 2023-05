Hitler-Rede und «Sieg Heil»-Rufe in ÖBB-Zug abgespielt

In einem Schnellzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind via Lautsprecher Auszüge aus einer Rede von Adolf Hitler zu hören gewesen. Laut dem Bahnunternehmen hätten sich zwei Personen mit einem Schlüssel Zugang zur Sprechanlage verschafft und nationalsozialistische Phrasen abgespielt. (has)