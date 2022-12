Verdacht auf Geldwäsche Panamas Ex-Staatschef Ricardo Martinelli muss vor Gericht Panamas Ex-Präsident Ricardo Martinelli muss sich wegen mutmasslicher Geldwäsche vor Gericht verantworten. Die zuständige Richterin habe die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen ihn beschlossen, teilte die panamaische Justizverwaltung am Freitag (Ortszeit) mit.

Der 70 Jahre alte Martinelli, von 2009 bis 2014 Präsident, soll an dem unrechtmässigen Erwerb einer Verlagsgruppe im Jahr 2010 beteiligt gewesen sein. Er weist die Anschuldigungen zurück. Die Hauptverhandlung wurde für April angesetzt.

Der 70 Jahre alte Martinelli weist die Anschuldigungen zurück. Keystone

In Lateinamerika musste sich die Justiz in dieser Woche mit mehreren hochrangigen Politikern befassen. Wegen Korruption wurde in Argentinien Vizepräsidentin Cristina Kirchner verurteilt, in Guatemala Ex-Präsident Otto Pérez Molina. In Peru sitzt der vom Parlament abgesetzte Präsident Pedro Castillo in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Rebellion und Verschwörung ermittelt, nachdem er die Auflösung des Kongresses verkündet hatte, um einem Misstrauensvotum zuvorzukommen. (dpa)