Wild-West-Verfolgungsjagd mitten in New York: Räuber will vor Polizeipferd flüchten

Eine Szene fast wie in einem Westernfilm: Ein mutmasslicher Räuber will in der US-Metropole New York vor einem berittenen Polizisten flüchten. Er versucht das Polizeipferd mitten im dichten Grossstadtverkehr abzuhängen, doch seine Flucht dauert nicht lange.