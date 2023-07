Schlangenjäger töten grösste Tigerpython in Florida

In den Everglades im US-Bundesstaat Florida wurde am 10. Juli eine riesige Tigerpython gefangen. Nur zu dritt und in einem Kampf, der über mehrere Minuten dauerte, konnten die Schlangenfänger die Rekordpython im Big Cypress National Preserve einfangen. Die invasive Art bedroht das lokale Ökosystem und die einheimische Tierwelt.