USA-Russland Warum es keine Rolle spielen sollte, dass die freigelassene US-Sportlerin Brittney Griner eine dunkle Hautfarbe hat Das rechte Amerika kritisiert den Gefangenenaustausch mit Russland, in den Präsident Joe Biden diese Woche einwilligte. Von dieser Kritik profitiert aber vor allem der russische Herrscher Wladimir Putin. Renzo Ruf, Washington

Die amerikanische Spitzensportlerin Brittney Griner in einem russischen Flugzeug, kurz vor ihrer Freilassung auf einem Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Donnerstag. Bild: AP

Der russische Präsident mag angeschlagen wirken. Seinen Biss aber hat Wladimir Putin nicht verloren. Immer wieder gelingt es dem Kreml-Herrscher, seinem Hauptziel ein wenig näherzukommen: Der Spaltung der westlichen Welt, in der im Gegensatz zu Russland eine lebendige Debattenkultur herrscht.

Aktuelles Beispiel dafür ist die Diskussion, die nach der Freilassung des russischen Waffenhändlers Viktor Bout (55) und der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner (32) in den USA ausgebrochen ist. Das rechte Amerika wirft der Regierung von Präsident Joe Biden vor, sich mit dem Gefangenenaustausch erpressbar gemacht zu haben.

Und es beklagt sich darüber, dass der ehemalige Berufssoldat Paul Whelan immer noch hinter russischen Gittern schmort – weil er ein Trump-Wähler sei und sich Biden nur für die Klientel der Demokraten einsetze.

Diese Kritik ist falsch. Tatsache ist, dass der Kreml die Afroamerikanerin übelst schikanierte, nachdem sie einen törichten Fehler begangen hatte und mit Haschischöl im Gepäck nach Russland einreisen wollte. Tatsache ist auch, dass Whelan, der in der Amtszeit von Donald Trump festgenommen wurde, keine prominenten Unterstützer besitzt.

Der Kreml wusste also genau, wie Amerika auf die Freilassung einer polarisierenden Figur reagieren würde – gespalten, wie so häufig in jüngster Zeit. Diese Spaltung gehört zu einer Demokratie, auch wenn sie manchmal wehtut.

Wenn einem Teil des Landes aber das Schicksal einer US-Staatsbürgerin egal ist, dann profitiert davon vor allem einer: Wladimir Putin, der einen längeren Atem als demokratisch legitimierte Politiker besitzt. Paul Whelan jedenfalls wird nicht schneller freikommen, wenn Brittney Griner beschimpft wird.