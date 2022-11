Kleinflugzeug kracht in Hochspannungsleitung – Pilot und Passagier gerettet

Zwei Männer haben im US-Bundesstaat Maryland den Absturz ihres Kleinflugzeuges in eine Hochspannungsleitung überlebt. Stundenlang mussten der Pilot und ein Passagier um ihre Rettung bangen, während das Flugzeug in rund 30 Metern Höhe in einem Strommasten festhing.