Gewaltige Hausexplosion in Pennsylvania fordert fünf Tote und Dutzende Verletzte

In einem Vorort der US-Metropole Pittsburgh kam es am Samstag zu einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben und Dutzende weitere wurden teils schwer verletzt. Die Ursache für die gewaltige Detonation ist noch unklar.