Anklage gegen US-Präsidentensohn Hunter Biden wegen Waffenkauf

Wettingen Polizei findet in einer Wohnung in Wettingen zwei Tote: Umstände noch unklar, Ermittlungen laufen

Mit mehreren Autos rückte die Polizei am Samstag in Wettingen an, der Einsatz in einem Wohnquartier dauerte stundenlang. Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage, dass zwei Personen tot aufgefunden wurden.