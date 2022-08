Unwetter USA 37 Tote nach Überflutungen in Kentucky Heftige Regenfälle im US-Bundestaat Kentucky fordern Todesopfer. Menschen werden immer noch vermisst. Der Nationale Wetterdienst warnt vor lebensgefährlichen Sturzfluten. Es werden weitere Regenfälle erwartet.

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Überflutungen im US-Bundesstaat Kentucky ist auf mindestens 37 gestiegen. Zudem würden viele Menschen im Katastrophengebiet noch vermisst.

Seit Tagen strömen Unmengen an Wasser durch den US-Bundesstaat #Kentucky, mit verheerenden Folgen. Auf überraschenden #Starkregen in der Nacht auf Donnerstag, den 28. Juli, folgten Sturmflut, #Überflutungen und Erdrutsche. Mindestens 25 Menschen kamen ums Leben. pic.twitter.com/WyAXbEcJOM — SRF News (@srfnews) July 31, 2022

In der Nacht zum Dienstag wurden weitere heftige Regenfälle in den betroffenen Gebieten im Osten des Bundesstaates und dem benachbarten West Virginia erwartet. Der Nationale Wetterdienst warnte vor lebensgefährlichen Sturzfluten. Gouverneur Beshear forderte die Menschen in der Überschwemmungsregion auf, Schutz in höher gelegenen Gebieten zu suchen.

Die Wassermassen haben die Strassen in Flüsse verwandelt wie hier die Wolverine Road in Breathitt County. Keystone

Nach heftigen Regenfällen hatte es in Kentucky sowie in den im Osten angrenzenden Bundesstaaten Virginia und West Virginia Mitte vergangener Woche Sturzfluten und Erdrutsche gegeben. Am härtesten traf es den Osten Kentuckys, dessen Landschaft von Flüssen wie dem Mississippi, dem Ohio oder dem Big Sandy sowie dem Appalachen-Gebirgszug geprägt ist. (cam)