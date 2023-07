Unwetter Überschwemmungen in Südkorea: Wassermassen überraschen Autofahrer in Unterführung – mindestens 13 Tote Die massiven Niederschläge in Südkorea halten seit Ende letzter Woche an. Sie haben mehrere Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle ausgelöst. Die Opferzahl steigt auf 40 - am Wochenende bargen Rettungskräfte mindestes 13 Tote aus einer Unterführung. Es befanden sich rund 15 Autos darin, als die Wassermassen die Unterführung innerhalb weniger Minuten fluteten.

Bei den massiven Regenfällen und Überschwemmungen in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 40 gestiegen. Wie südkoreanische Medien am Montag berichteten, mussten mehr als zehntausend Bewohner aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Laut Angaben der Behörden könnte die Zahl der Opfer noch weiter steigen.

Rettungskräfte bei der Suche nach Überlebenden nach schweren Regenfällen in der Stadt Osong in der Provinz Chungcheongbuk-do, Südkorea, am 16. Juli 2023. Bild: National Fire Agency Of South Ko / EPA

Mit Stand Montagmittag (Ortszeit) hatten die Rettungskräfte 13 Leichen aus einem Tunnel in der zentralkoreanischen Stadt Osong geborgen. Die Unterführung, in der rund 15 Fahrzeuge waren, wurde am Samstag innerhalb weniger Minuten geflutet.

Die massiven Niederschläge in Südkorea halten seit Ende letzter Woche an. Sie haben mehrere Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle ausgelöst.

Man geht davon aus, dass 15 Fahrzeuge und mehrere Personen in dem Tunnel überflutet wurden, nachdem ein nahe gelegener Fluss am 15. Juli aufgrund starker Regenfälle über die Ufer getreten war. Bild: Yonhap / EPA

Die Lage dürfte wohl weiterhin angespannt bleiben. Das Wetteramt kündigte für Dienstag erneut starken Regen für weite Landesteile an. In Südkorea herrscht derzeit die sommerliche Regenzeit, während der es regelmässig zu Überflutungen kommt. (dpa)