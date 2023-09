Sturzfluten in der Türkei und Griechenland: Mindestens fünf Tote

Am Dienstag haben sintflutartige Regenfälle in der Türkei mindestens vier Menschenleben gefordert. Die Strassen der Metropole Istanbul verwandelten sich in reissende Flüsse. Auch Mittelgriechenland war von heftigen Unwettern mit Starkregen betroffen.