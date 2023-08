Unwetter In Hochwasserfluss gestürzt: eine Person in Österreich tot geborgen Die Überschwemmungen im Süden Österreichs haben mindestens ein Menschenleben gefordert.

Eine Person war nach Angaben von Augenzeugen am Sonntag in Zollfeld nördlich von Klagenfurt in die Glan gestürzt, wie die Regierung des Bundeslandes Kärnten berichtete. Sie konnte später nur noch tot geborgen werden. Zum Unfallhergang gab es zunächst keine weiteren Angaben. Der Hydrographische Dienst erwartete einen deutlichen Rückgang des Hochwassers an den meisten Flusspegeln, zunächst nicht aber an der Glan und einem weiteren Fluss.

In Österreich haben die Überschwemmungen ein Todesopfer gefordert. Bild: Keystone

Die Behörden wappneten sich für abrutschende Hänge, weil die Böden nach dem Starkregen Donnerstag und Freitag völlig übersättigt waren. Allein im Bezirk Völkermarkt mussten mehr als 200 Menschen aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. (dpa)