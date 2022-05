Deutschland Ungemütliche Zeiten für den Kanzler: «Scholz-Effekt» für SPD ist verpufft – Oppositionschef Merz ist auf der Lauer Die Niederlage für die SPD in Nordrhein-Westfalen dürfte Kanzler Scholz das Regieren erschweren. Weil auch sein Partner FDP Schwäche zeigt. Dass die Grünen jubeln, macht es für Scholz auch nicht leichter.

Blickt in eine schwierige Zukunft: Bundeskanzler Olaf Scholz. Filip Singer / EPA/16.05.2022

Aus der SPD kamen am Montag Durchhalteparolen. Generalsekretär Kevin Kühnert versuchte, die klare Niederlage für die Sozialdemokraten kleinzureden. Der 32-Jährige wollte partout nichts davon wissen, dass die Landtagswahl irgendwelche Effekte auf die SPD-geführte Bundesregierung haben wird. Er würde sich nicht auf die «These einlassen», sagte Kühnert, dass diese Wahl «jetzt eine Bestätigung oder Wiederlegung der Politik der Bundesregierung wäre.»

So leicht wird es für die SPD allerdings nicht sein, sich aus der Sache herauszureden. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist die Niederlage im einstigen Kernland der Sozialdemokraten verheerend. Der Kanzler weiss genau, dass die Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland, die wegen ihrer Bedeutung als «kleine Bundestagswahl» apostrophiert werden, durchaus einen Effekt auf den Bund haben.

Höhenflug von kurzer Dauer

Bereits bei den zweiten Landtagswahlen hintereinander wird die SPD abgestraft. In Schleswig-Holstein vor zwei Wochen verlor sie mehr als 11 Prozent der Stimmen, deutlich gewonnen hat die CDU. In Nordrhein-Westfalen (NRW), wo sie schon 2017 massive Verluste zu verkraften und die Regierung an die CDU verloren hatte, büsste sie abermals mehr als 4 Prozent ein und kommt auf 26,7 Prozent - ihr historisch schlechtester Wert im Bundesland. Ähnlich düster sieht es für den zweiten Partner in Scholz Ampel-Koalition aus: Die FDP verlor in beiden Wahlen ebenfalls empfindlich, in NRW fast sieben Prozent. Grosse Gewinnerinnen beider Wahlen: Die CDU und die Grünen.

Der Scholz-Effekt des letzten Jahres scheint für die SPD also verpufft zu sein - so es denn einen solchen Effekt überhaupt je gegeben hat. Scholz gewann die Bundestagswahl 2021 auch wegen der Schwäche der CDU, die nach den Merkel-Jahren nach Orientierung suchte und mit Armin Laschet einen unglücklich agierenden Kanzlerkandidaten hatte. Scholz musste gewissermassen bloss fehlerfrei durch den Wahlkampf kommen, um ins Kanzleramt einzuziehen - was dem früheren Finanzminister auch mühelos gelang. Der Höhenflug der SPD war offenbar von kurzer Dauer. In landesweiten Umfragen rangiert die Union aus CDU und CSU wieder vor der SPD (26 Prozent zu 22 Prozent). Die Beliebtheit von Kanzler Scholz ist darüber hinaus gesunken.

Zögern kostet Scholz Sympathien

Die schlechten Werte für die SPD hängen auch mit dem Agieren von Olaf Scholz im Ukraine-Krieg zusammen. Viele Bürgerinnen und Bürger attestieren dem Kanzler eine Führungsschwäche. Scholz laviere herum, heisst es, und er kommuniziere schlecht. Scholz kündigte in seiner historischen Zeitenwende-Rede massive Unterstützung für die Ukraine und eine Modernisierung der Bundeswehr an, doch den Worten folgten nur schleppend Taten. Grünes Licht zur Lieferung schwerer Waffen gab Scholz erst auf Druck des Nato-Partners USA. Am lautesten wurde Scholz wegen der Waffenlieferungen von den Partnern aus der eigenen Regierung - den Grünen und der FDP - kritisiert. Nicht zuletzt schadete der SPD auch ihre russlandfreundliche Politik der vergangenen Jahrzehnte.

In der «Ampel» rumorte es. Es ist nicht per se das Zögern von Scholz bei den Waffenlieferungen, das ihn Sympathien gekostet hat - etwa die Hälfte der Bevölkerung fürchtet eine Ausweitung des Krieges durch Lieferung schwerer Geschütze. Vielmehr schadete ihm seine defensive Kommunikation, seine Politik konnte Scholz der Bevölkerung schlecht erklären. Auch in Sachen Energieembargo drückte Scholz auf die Bremse. Er fürchtete - wie notabene eine Mehrheit in der Bevölkerung - die «kalte Dusche».

Auch FDP leidet unter der «Ampel»

Nicht nur die SPD verliert an Terrain, leiden muss auch die FDP unter der Regierungsbeteiligung. Die Partei stellt mit Parteichef Christian Lindner den Finanzminister und muss nun Milliarden bereitstellen, um die steigenden Kosten des Krieges abzufedern. Dazu zählen auch Massnahmen für die Bürger wie vergünstigte ÖV-Tickets oder Sprit-Subventionen. Keine Kernthemen der marktwirtschaftlich orientierten Freien Demokraten, die auch noch die Wünsche des Grünen Wirtschaftsministers für den Klimawandel befriedigen müssen.

Aus dem in Berlin regierenden Trio können bislang also nur die Grünen profitieren. Das liegt auch an der hohen Beliebtheit und Glaubwürdigkeit ihres Personals in Berlin, Vizekanzler Robert Habeck und Aussenministerin Annalena Baerbock. Ihre Kritik an der deutschen Energieabhängigkeit von Russland verkörpern beide glaubwürdig, weil sie dies schon vor dem russischen Angriffskrieg getan haben.

Die Bevölkerung nimmt jener Partei, die ihre Ursprünge in der Friedensbewegung hat, offenbar auch nicht krumm, dass aus ihren Reihen die lautesten Befürworter für schwere Waffenlieferungen kommen. Es ist die Art, wie die Grünen ihre Politik verkaufen: Klare Kante, ohne herumzueiern. Vizekanzler Habeck punktet zudem durch seinen unkonventionellen Kommunikationsstil. Der Wirtschaftsminister muss nun den Energiesektor auf alternative Energien umkrempeln. Putins Krieg verleiht ihm die dazu nötige Rückendeckung in der Bevölkerung.

Auf der Lauer: CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz. Sein Start ins Jahr 2022 ist ihm geglückt. Bild: Filip Singer / EPA

Für Scholz wird das Regieren komplizierter. Die Nervosität innerhalb der SPD dürfte steigen. Der Kanzler muss dafür sorgen, die Reihen bei den Sozialdemokraten geschlossen zu halten. In der Opposition findet sich mit der CDU eine Partei, die bereits auf die Bundestagswahl 2025 schielt. Oppositionschef Friedrich Merz wird aus der neuen Stärke heraus versuchen, der Scholz-Regierung noch mehr auf die Füsse zu treten. Die FDP wird versuchen, ihr Profil zu schärfen. Eine Partei, die mit sich selbst beschäftigt ist, könnte für Scholz zum ungemütlichen Partner werden. Die Grünen hingegen werden weitermachen wie bisher: Mit klarer Haltung den Kanzler vor sich hertreiben.