Ungarn-Wahlen Viktor Orban inszeniert sich als Retter in der Not – und nutzt die ukrainischen Flüchtlinge für seine eigenen Zwecke Russlands Krieg spaltet die politischen Lager in Ungarn. Am Sonntag wählt das Land eine neues Parlament. Regierungschef Viktor Orban muss um seinen Verbleib an der Macht kämpfen – und schiesst dafür ausgerechnet gegen die Ukrainer.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban zu Besuch in einem Auffangslager für ukrainische Flüchtlinge.

Nirgendwo in Europa hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die politischen Lager derart gespalten wie in Ungarn. «Putin oder Europa»: So lautet der Slogan der ungarischen Opposition. Ihr Gesicht, der 49-jährige Peter Marki-Zay, greift Premierminister Viktor Orban frontal an. Bei den Parlamentswahlen morgen Sonntag will sein Bündnis aus Anti-Orban-Parteien den amtierenden Regierungschef stürzen. Auch vor Nazi-Vergleichen schreckt Marki-Zay dabei nicht zurück, um sich im von Orban-Getreuen kontrollierten Mediensystem des Landes Gehör zu verschaffen.

Dem Land steht ein aufgeheizter Urnengang bevor; einer, dessen Ergebnis so knapp werden dürfte wie nie in den zwölf Jahren, in denen Orban bereits regiert.

Will Viktor Orban beerben: Peter Marki-Zay. Keystone

Sechs Parteien nämlich, von links über grün bis ganz rechts, haben sich zusammengetan. In den 106 Wahlkreisen haben sie gemeinsame Kandidaten aufgestellt, um die Dominanz der Fidesz-Partei zu brechen.

Marki-Zay wirft Orban zu weiche Migrationspolitik vor

Marki-Zay, ihr Spitzenkandidat, war auch in Ungarn bis vor kurzem noch weitgehend unbekannt. Er ist Bürgermeister der Kleinstadt Hodmezövasarhely, parteilos, streng katholisch und Vater von sieben Kindern. Er soll gleichzeitig die ländliche Bevölkerung und alle Unentschlossenen ansprechen. Dabei lobt er den ungarischen Grenzzaun, wirft Orban gar vor, in Sachen Migration nicht konsequent genug zu sein. Dem liberalen Bürgertum in Budapest indes verspricht er, Ungarn «nach Europa zurück zu holen».

In einigen Umfragen liegt die Opposition mit Orbans Fidesz-Koalition gleichauf. Die Startvoraussetzungen für Marki-Zay aber sind ungleich schwieriger als für den Amtsinhaber. Die meisten Medien stehen hinter Orban. Vor allem erschwert die Zuschneidung der Wahlkreise das Vorankommen der Opposition. Es könnte gar sein, dass bei einem Patt die Fidesz eine Mehrheit der 199 Sitze im Parlament gewinnt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) spricht mit Blick auf Ungarn von einem System, das «frei, aber nicht fair» sei.

Viktor Orban besuchte Putin zuletzt Anfang Februar in Moskau. Keystone

Die meisten Beobachter erwarteten, dass der Krieg in der Ukraine der Opposition in Ungarn Aufwind verleiht. «Immerhin betreibt Orban seit Jahren eine Putin-freundliche Politik, Mitglieder seiner Partei zeigen Sympathien für den Kreml», sagt der ungarische Journalist Szabolcs Panyi im Gespräch mit dieser Zeitung. Panyi beschäftigt sich lange mit den Verbindungen der ungarischen Regierung nach Russland, der sogenannten «Öffnung nach Osten».

Sinds 540'000? Oder am Ende doch fast gar keine?

Erstaunlich ist die Wahlkampfstrategie von Orbans Fidesz-Partei selber. Die Partei wettert unverblümt gegen die Ukraine. So griff Orban Wolodimir Selenski direkt an. Der ungarische Aussenminister warf der Ukraine gar vor, mit der ungarischen Opposition zu paktieren.

Gleichzeitig spielt Orban gekonnt die Rolle des Retters in der Not. Mehr als 540'000 ukrainische Geflüchtete habe man seit Ausbruch des Krieges aufgenommen, behauptet die ungarische Regierung. Damit würde die 9,7-Millionen Nation pro Kopf mehr Flüchtlinge beherbergen als jedes andere Land in Europa. Nichtregierungsorganisationen sowie internationale Beobachter gehen allerdings davon aus, dass nur ein Bruchteil dieser Flüchtlinge in Ungarn bleiben und die allermeisten weiter westwärts gereist sind.

«Orban hat versucht, sich als Helfer zu inszenieren. Tatsächlich geschieht aber wenig, vor allem im Vergleich zu Polen», sagt Ungarn-Experte Bálint Ruff. «Im Inland musste er seinen Wählern das Thema anders verkaufen. Ihnen hat er erklärt, dass die Flüchtlinge, die jetzt über die Grenze kommen, anders seien, als die Flüchtlinge damals, 2015. Sie seien weiss, christlich, Frauen, Kinder und Alte», so Ruff. Orbán setzt so auf Akzeptanz dafür, dass er die Grenze geöffnet hat – alles andere hätte ihn international isoliert.