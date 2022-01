UNEINIG Brüssel widerspricht Deutschland: Schweizer Medizinalprodukte müssen neu zertifiziert werden Die EU-Kommission und die Gesundheitsministerien der deutschen Bundesländer streiten sich über die Anerkennung von Schweizer Produktezertifizierungen.

Opfer im Streit ums Rahmenabkommen: Die Medizinaltechnik-Branche. Keystone

Der Schweizer Branchenverband «Swiss Medtech» vermeldete diese Woche einen Coup: Nach intensivem Lobbying habe man erreicht, dass sich Deutschland gegen eine Weisung aus Brüssel stelle. Schweizer Medizinalprodukte sollen demnach in Deutschland weiter ungehindert auf den Markt kommen, obwohl ihnen die EU-Kommission im vergangenen Mai die Zertifizierung entzogen hat.

Grund für den Entzug der Anerkennung war der Streit um das institutionelle Rahmenabkommen. Der Medtech-Coup war ein wichtiges Signal an die Branche: Deutschland als wichtigster Absatzmarkt bleibt für die Schweiz trotz dem Streit um die institutionellen Fragen offen.

Zwei Meinungen zur Gültigkeit von Schweizer Zertifikaten – welche gilt?

In Brüssel ärgert man sich über den deutschen Schwenk. Immerhin hat man gegenüber der Schweiz ähnlich wie in den Brexit-Verhandlungen stets eine geschlossene Front bewahren können. Die EU-Kommission hat bei den deutschen Behörden um Aufklärung gebeten.

Laut einem EU-Sprecher hätten diese erklärt, dass es sich nicht um eine Einigung oder gar Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland handle. Sondern lediglich um den «Entwurf eines Briefs» des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Medizinprodukte der Obersten Landesgesundheitsbehörden, worin er festhält, dass die Schweizer Zertifikate weiterhin gültig seien. Dieser Brief sei jedoch «nicht bindend» und die EU-Kommission halte an ihrer Interpretation der Rechtslage fest, dass in der Schweiz ausgestellte Produkte-Zertifikate keine Gültigkeit mehr haben. Die EU-Kommission werde mit den deutschen Behörden in Kontakt bleiben, um «eine gemeinsame Auslegung der EU-Regeln sicherzustellen».

Allerdings: Der Brief, der dieser Zeitung vorliegt, ist kein Entwurf, sondern er ist unterschrieben, datiert auf den 20. Januar und wurde im Namen der Obersten Landesgesundheitsbehörden längst an sieben Branchenverbände in Deutschland versendet. Es ist davon auszugehen, dass diese die ihnen angeschlossenen Unternehmen anweisen, sich beim Import von Schweizer Medizinalprodukten an den deutschen Vorgaben, und nicht jenen aus Brüssel zu orientieren.

Machtwort aus Berlin um Brüssel gegenüber Schweiz nicht zu schwächen?

Was nun weiter geschehen wird und ob die EU-Kommission griffige Mittel hat, um auf die deutschen Behörden Einfluss zu nehmen, ist unklar. Dass sie den Brief explizit als «Entwurf» beschreibt, legt die Vermutung nahe, dass die deutsche Bundesregierung offen sein könnte, doch noch ein Machtwort an die Adresse der Landesgesundheitsbehörden zu sprechen. In der Vergangenheit hat Berlin die EU-Kommission jedenfalls unterstützt, wenn es darum ging, die Medizinaltechnik-Branche als Druckmittel in den institutionellen Verhandlungen einzusetzen.

Auf der anderen Seite ist es ungewiss, ob die Aberkennung der Schweizer Zertifikate überhaupt rechtens ist. Im Moment ist dazu eine Klage von mehreren Schweizer Unternehmen gegen die Kommission beim EU-Gericht hängig.