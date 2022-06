«Sie sind mein Held»: Hollywood-Star Ben Stiller besucht Selenski in Kiew

Mit den Worten «Sie sind mein Held» begrüsste der Filmstar Ben Stiller am Montag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Der Schauspieler ist am Montag als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks in die Ukraine gereist.