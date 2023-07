Grossbritannien und Estland intensivieren militärische Kooperation

Zum Schutz der Nato-Ostflanke werden Grossbritannien und Estland ihre militärische Kooperation weiter ausbauen. Die Verteidigungsminister der Nato-Partner vereinbarten am Mittwoch weitere Schritte zur Integration von britischen Einheiten in die Verteidigungsstrukturen des an Russland grenzenden baltischen Staats. Zudem wurden in der am Rande des Nato-Gipfels in Litauen abgeschlossenen Erklärung die Aktivitäten der zum Schutz Estlands zugeteilten britischen Brigade für 2024 festgelegt. Grossbritannien führt in Estland zudem seit 2017 als sogenannte Rahmennation einen gegenwärtig rund 1100 Mann starken multinationalen Nato-Gefechtsverband.

«Wir wissen genau, welche Einheiten nach Estland kommen werden, und wir haben einen Plan für Übungen, um die Verstärkung zu proben - wie die für unsere Verteidigung vorgesehene Brigade nach Estland entsandt wird und wie sie innerhalb der estnischen Division agieren wird», sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Dies sei die Verwirklichung eines langfristigen Ziels Estlands.

Regierungschefin Kaja Kallas sagte zuvor, dass es für Estland kein Problem sei, dass Grossbritannien die Brigade nicht dauerhaft in Estland stationiere. Ähnlich äusserte sich auch Armee-Chef Martin Herem: «Die Lösungen sind unterschiedlich», sagte er im estnischen Fernsehen mit Blick etwa auf die geplante dauerhafte Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen. «Wir werden mehr Geld in militärische Fähigkeiten und Übungen investieren, damit diese Brigade hierherkommt.» So soll etwa die Infrastruktur für die vorübergehende Unterbringung von bis zu 1600 verbündeten Soldaten errichtet werden.

Beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr in Madrid war beschlossen worden, die Kampftruppen-Bataillone in den baltischen Staaten auf das Niveau einer Brigade zu verstärken. (dpa)