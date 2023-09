Niederländische Soldatinnen schicken Ausrüstung in Ukraine

Schuhe, Mützen oder Kampfanzüge: Niederländische Soldatinnen haben in grossem Stil Bekleidung für in der ukrainischen Armee kämpfende Frauen gesammelt. Die Ausrüstung sei nun auf dem Weg in das von Russland angegriffene Land, teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag am Donnerstag mit. Die Arbeitsgruppe Frauen und Verteidigung hatte demnach zuvor erfahren, dass in der Ukraine viele Frauen in zu grossen Schuhen und Uniformen kämpfen und dadurch behindert sind. Auch weniger gross gewachsene männliche Soldaten beteiligten sich mit ihrer Ausrüstung an der Aktion.

Ruim 65 kuub aan onder meer kleding en schoeisel is vandaag door Defensie naar 🇺🇦 verstuurd. De spullen zijn bedoeld voor vrouwelijke militairen in het land. De hoeveelheid goederen is het resultaat van een interne inzamelingsactie onder militairen. Meer: https://t.co/DUhgTyirRh pic.twitter.com/1yVqV4NaWO — Ministerie van Defensie (@Defensie) September 14, 2023

Da in den Niederlanden die Truppe ohnehin gerade neu eingekleidet werde, würden nun auch Jacken und andere Kleidung für alle Soldaten in der Ukraine eingesammelt, teilte das Ministerium mit. Monatlich sollten künftig bis zu 70 Paletten an Ausrüstung in die Ukraine gehen. (dpa)