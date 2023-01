Löwinnen aus ukrainischem Zoo finden in Dänemark neues Zuhause

Drei Löwinnen aus einem Zoo in der Ukraine haben in einem dänischen Tierpark ein neues Zuhause gefunden. Der Knuthenborg Safaripark nahm die Tiere aus der Region Charkiv kurz vor Weihnachten auf, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Tierschutzorganisation Dyrenes Beskyttelse am Montag hiess. Wegen des Krieges in der Ukraine hatten die Löwinnen den Feldman Ecopark nahe der ukrainisch-russischen Grenze schon im August verlassen. Vorübergehend waren sie in einem Zoo in Polen untergekommen.

Ein russischer Soldat blickt auf zwei Löwen im Zoo von Mariupol. AP

Sie sei sehr froh darüber, dass die komplizierte und riskante Evakuierung aus der Ukraine geklappt habe, sagte die Biologin Anne Sofie Meilvang von Dyrenes Beskyttelse laut Mitteilung. «Der kleinere Zoo lag mitten in einer Kriegszone, und die Löwinnen waren von Unterernährung bedroht.»

In Dänemark haben die Löwinnen ihr eigenes Gehege in der grossen Tiger-Anlage des Safariparks bekommen. Nach Angaben des Parks, den jedes Jahr auch rund 25'000 Deutsche besuchen, leben damit zum ersten Mal überhaupt Löwen permanent in Knuthenborg. (dpa)