Luftalarm in Kiew nach Ankunft von Scholz, Macron und Draghi

Kurz nachdem die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Italien am Donnerstagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen waren, wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst. Scholz, Macron und Draghi waren gemeinsam im Zug angereist.