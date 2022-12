Ukraine-Krieg Wenn diese Stadt fällt, ist der Weg zur Krim frei: Ukrainer bereiten Rückeroberung von Melitopol vor Die ukrainische Armee holt zum Schlag auf die strategisch wichtige Metropole aus. Westliche Geheimdienste sind sicher: Noch in diesem Jahr steht eine grosse Operation an.

Ukrainische Soldaten auf dem Vormarsch: Wann kommt der Angriff auf Melitopol? Metin Aktas / Anadolu / Getty

So viel Waffen hat das ukrainische Städtchen Hulaj-Pole das letzte Mal vor 101 Jahren gesehen, als die Rote Armee die aufmüpfigen ukrainischen Bauern unter dem Anarchistenführer Nestor Machno bekriegte. Seit Wochen zieht diesmal die ukrainische Armee ohne viel Aufhebens Artillerie und Soldaten in der Steppe zwischen Saporischschja und Donezk zusammen, ausgerechnet wieder in Hulaj-Pole. Denn hier verläuft seit März eine bisher eher ruhige Front zwischen den von Kiew gehaltenen Gebieten im Norden und dem russisch besetzten Küstenstreifen am Asowschen Meer.

Doch mit der Ruhe ist es nun dahin: Am Donnerstag haben die Russen Hulaj-Pole beschossen, das regionale Landwirtschaftszentrum mit seinen gut 13'000 Einwohnern vor der russischen Invasion. Das Städtchen selbst ist seit Mai weitgehend ausgestorben. «Nur ganz wenige alte Leute harren in den Kellern ohne fliessendes Wasser und Strom aus», erzählt der ehemalige Volksschullehrer Wasyl am Telefon.

Die ukrainische Armee hat die dünn besiedelte Steppenlandschaft rund um Hulaj-Pole zum Aufmarschgebiet von Norden her auf das rund 60 Kilometer südlich gelegene russische Logistikzentrum Melitopol auserkoren. Fällt Melitopol, die grösste besetzte Stadt der Region, steht den Ukrainern auch der Weg auf die 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim frei.

Cherson wird täglich beschossen

Ein Angriff auf die 150'000-Einwohnerstadt von Cherson im Westen wäre weit schwieriger zu bewältigen. Nicht nur rund 100 Kilometer im frühen Winter noch matschige Schwarzerde liegen zwischen dem vor Monatsfrist befreiten Cherson und dem bereits seit dem 26. Februar besetzten Melitopol, sondern vor allem auch der Fluss Dnipro als natürlicher Verbündeter der russischen Besatzer. Diese haben nämlich vor ihrem Abzug aus den Gebieten westlich des Dnipro sämtliche Brücken in der Region unbrauchbar gemacht.

Würden die Ukrainer über improvisierte Pontonbrücken massiv nach Südosten vorstossen, gerieten sie in den Kugelhagel der Russen. Diese beschiessen von dem noch besetzten südöstlichen Dnipro-Ufer aus immer noch fast täglich das Stadtzentrum von Cherson. Am Mittwoch wurden zwei Zivilisten im Stadtzentrum bei den Angriffen getötet.

Die ukrainische Armee ist auch deshalb nach Norden ausgewichen. In sicherem Abstand zur Verwaltungshauptstadt Saporischschja und dem nahen russisch besetzten AKW am Dnipro-Ufer bei Enehodar, kommt es seit Wochenfrist zu ersten ukrainischen Vorstössen nach Süden. Kürzlich wurde dabei mit gezielten Himars-Raketenangriffen eine für den russischen Nachschub auf die seit 2014 besetzte Krim wichtige Brücke bei Melitopol beschädigt.

Ukrainischer Schlag noch dieses Jahr?

Auch Polohi, der nördlichste Punkt des russisch besetzten Küstenstreifens wird immer wieder von den Ukrainern angegriffen. Noch sind dies Nadelstiche, doch westliche Geheimdienste gehen von einem ukrainischen Schlag nach Südosten vermutlich noch vor Jahresende aus.

«Wir haben wenig Munition, also werden wir wenige Waffen einsetzten, aber bald geht es los», sagte der ukrainische Generalstabschef Valeri Zaluzhny am Donnerstag, ohne eine Angriffsrichtung zu nennen. «Es ist schon etwas Grosses in Planung», fügte Zaluzhny geheimnisvoll an. Ziel der Ukrainer dürfte sein, bei Melitopol einen Keil in den russisch besetzten Küstenstreifen zwischen Krim und Donbass zu treiben. Dass auch die Russen selbst mit einem baldigen Angriff rechnen, zeigt der Einsatz von Häftlingen beim Bau von Panzersperren und Schützengräben rund um Melitopol.