Ukraine-Krieg Selenski und die drei Fragezeichen: Was wollen Scholz, Macron und Draghi in Kiew? Die mächtigen EU-Vertreter Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi sollen am Donnerstag Wolodimir Selenski für Gespräche besuchen. Worauf das Spitzentreffen hinausläuft.

Exklusiv für Abonnenten

Wolodimir Selenski verlangt zwei Dinge von der Anti-Putin-Koalition: Sie soll schwere Waffen liefern. Und die Ukraine soll offiziell Beitrittskandidatin für die EU werden. Das wiederholte der ukrainische Präsident zu Wochenbeginn.

Was er von Europa erwartet, machte er längst klar. Doch was bietet er? Wolodimir Selenski. Bild: Keystone

Nun wollen voraussichtlich am Donnerstag gleich drei europäische Spitzenpolitiker gemeinsam nach Kiew reisen und Selenski treffen. Die italienische «La Stampa» berichtete über das Vorhaben des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des italienischen Premiers Mario Draghi. Die Reise wurde weder bestätigt noch dementiert.

Es wäre ein Besuch der Spitzen jener Länder, die in der EU den Ton angeben, aus ukrainischer, osteuropäischer und amerikanischer Sicht aber Russland und dessen Präsident Wladimir Putin noch immer zu unentschlossen gegenübertreten. Das Trio eint die Vorstellung, der Krieg werde am Verhandlungstisch beendet. Dazu sind sie zu Zugeständnissen an Putin bereit.

Was also wollen die drei in Kiew? Und wo liegen die Knackpunkte?

Olaf Scholz

Kaum ein politischer Führer des Westens ist so stark unter Beschuss geraten wie Olaf Scholz. Er versucht einen unmöglichen Spagat: die Ukraine zu unterstützen, ohne Russland zu sehr auf die Füsse zu treten. Zwar verspricht Scholz der Ukraine Waffen, auch schweres Geschütz. Die deutschen Panzerlieferungen haben aber Verspätung.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz. Bild: Filip Singer / EPA

In Deutschland geht die Öffentlichkeit hart ins Gericht mit Scholz. Manche sehen in ihm sogar den Schuldigen, sollte die Ukraine gegen Russland den Krieg verlieren. Das, betont Scholz, dürfe freilich nicht passieren.

Gleichzeitig fürchtet Scholz das vom ukrainischen Präsidenten definierte Kriegsziel. Es geht Selenski nicht allein um die Verteidigung der vor der Invasion von der Ukraine kontrollierten Gebiete, sondern auch um die Rückeroberung der Halbinsel Krim. Das käme einer Demütigung Putins gleich.

Scholz gehört zu jenen Kräften, die Putin nicht allzu stark provozieren wollen. Er warnt vor einem möglichen Befreiungsschlag Russlands mit Nuklearwaffen: ein Szenario, das er mit allen Mitteln verhindern will.

Bei der EU-Frage zeigte sich Scholz zuletzt offen, betonte aber auch mit Blick auf die schon lange wartenden Kandidaten im Westbalkan, es könne kein Eilverfahren für die Ukraine geben.

Emmanuel Macron

Für französische Medien findet der Krieg nicht in Europa, sondern an den «Toren Europas» statt. Die französischen Wahlen rückten den Krieg in der Ukraine sowieso in den Hintergrund. Für Präsident Emmanuel Macron hat das den Vorteil, dass er seine Ukraine-Politik nicht gegen alle Widerstände verteidigen muss. «Der Westen darf Putin nicht demütigen», mahnte der französische Präsident und sorgte damit für eine Welle der Entrüstung – in der Ukraine selbst und in den Reihen ihrer engsten Verbündeten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Bild: Gonzalo Fuentes / AP

Macron war vor allem zu Beginn des Kriegs der Mann in Europa, der immerhin noch einen Draht zu Russlands Präsidenten Putin hatte. Für Macron ist eine europäische Sicherheitsarchitektur ohne Einbezug Russlands unvorstellbar. Und an die Adresse der Ukraine schlug er die Schaffung einer «europäischen politischen Gemeinschaft» vor, in die neben der Ukraine auch Moldawien und Georgien aufgenommen werden könnten.

Das wäre eine Art Zweite-Klasse-Wartezimmer vor einer Mitgliedschaft im exklusiveren Klub der Europäischen Union. Was das genau für eine Gemeinschaft sein soll, verstehen nicht nur die Ukrainer nicht. Mit dem Status «Kandidat zur Mitgliedschaft in der EU» gibt es bereits heute so etwas wie ein Wartezimmer.

Als französischer Präsident muss sich Macron zu Hause mit mehreren Putin-Freunden herumschlagen. Entsprechend gross ist die Toleranz, welche die französische Bevölkerung seiner im Ausland kritisierten Ukraine-Politik entgegenbringt.

Mario Draghi

Ist Italiens Premier die Schlüsselfigur in dieser Ukraine-Reisetruppe? Mario Draghi hat eine ausserordentlich starke Rolle in Italien, gemessen an früheren Premiers. Und das, obgleich er für seine Ukraine-Politik – er stellte sich seit Beginn der russischen Invasion konsequent gegen Putin – eigentlich einen schwierigen Stand in seinem Heimatland hat.

Die historisch starken Kommunisten sowie ein in der italienischen Bevölkerung tief verankerter Anti-Amerikanismus führen dazu, dass Waffenlieferungen und bedingungslose Unterstützung für die Ukraine argwöhnisch betrachtet werden.

Der italienische Premierminister Mario Draghi. Bild: Atef Safadi / EPA

Die Regierung Draghi fiel vor Wochen auf, als sie einen Vier-Stufen-Plan für einen Frieden in der Ukraine präsentierte. Er umfasste unter anderem Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über die umkämpften Gebiete im Donbass. Obwohl er damit in erster Linie Putin entgegenkommt, wurde der Plan von Russland in aller Schärfe abgelehnt.

Punkto Annäherung der Ukraine an die Europäische Union stellt sich Draghi ganz hinter Macrons Vorschlag eines Zweiklassen-Europas.

Fazit

Gut möglich, dass das Angebot des Trios an Selenski tatsächlich in einer Art Annäherung der Ukraine an die EU liegt. Das ist jedoch kaum vorstellbar, ohne dass gleichzeitig Forderungen an Selenski gestellt würden, etwa dass er Russland Zugeständnisse machen müsse. Das würde wiederum bedeuten, dass die Ukraine Regionen wie den Donbass und die Krim definitiv verlieren würde. Oder mit anderen Worten: Es wäre ein Teilsieg für Putin.