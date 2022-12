Ukraine-Krieg Putins neuer bester Freund: Jetzt liefert Nordkoreas Diktator Kim Jong Un Waffen an Russland – eine gefährliche Annäherung Nordkorea wird vorgeworfen, Raketen an die russische Söldnertruppe Wagner zu liefern. Pjöngjang spricht von einem «absurden Ablenkungsmanöver». Was steckt wirklich dahinter?

Russlands Präsident Wladimir Putin (r) und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, hier bei einem Treffen in Wladiwostok im Jahr 2019: Die jüngste Annäherung zwischen Nordkorea und Russland wird im Westen mit Sorge beobachtet. Alexander Zemlianichenko / AP

«Der falsche Bericht japanischer Medien», erklärte ein Sprecher aus Pjöngjang am Freitag, «dass Nordkorea gegenüber Russland Munition angeboten habe, ist das absurdeste Ablenkungsmanöver, das keines Kommentars und keiner Interpretation würdig ist.» Einen Austausch von Waffen zwischen Nordkorea und Russland habe es nie gegeben und dabei bleibe es auch. Denn: «Das russische Volk ist das tapferste Volk, mit seinem Willen, seine territoriale Integrität und Sicherheit zu verteidigen, ohne die militärische Hilfe irgendeines anderen Landes.»

Mit dem Krieg Russlands in der Ukraine habe Nordkorea – ausser moralischer Unterstützung – also nichts zu tun. Anderswo hatte es Ende der Woche eben Berichte gegeben, die das Gegenteil behaupteten. Die japanische Tageszeitung «Tokyo Shimbun» hatte am Donnerstag einen Artikel veröffentlicht, demzufolge Artilleriegranaten und weitere Munition von Nordkorea per Zug nach Russland transportiert worden seien. Über den Nordosten Nordkoreas, wo die Grenzstadt Rason liegt, seien die Güter nach Russland gelangt.

Washington bestätigt berichte über Waffenlieferungen

Kurz darauf folgte die Regierung der USA mit einem Statement ähnlichen Inhalts. «Wir können bestätigen, dass Nordkorea eine erste Waffenlieferung an Wagner vollendet hat, das hierfür bezahlt hat», sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA. Wagner ist eine russische Söldnergruppe. Bei der Lieferung vergangenen Monat sei es um Infanterieraketen und Flugkörper gegangen. Auch dies wurde von nordkoreanischer Seite dementiert.

Die gegenüber Nordkorea geltenden UNO-Sanktionen verbieten den Export von Rüstungsgütern. Seit Jahren ist das nordostasiatische Land zwischen Russland und China im Norden und Südkorea im Süden von der internationalen Gemeinschaft isoliert. Wiederholte Raketentests haben im Jahr 2017 zu verhärteten Sanktionen geführt. So wiegen die Vorwürfe, dass Nordkorea diese Regeln nun breche, äusserst schwer.

Im Ukraine-Krieg gehört Nordkorea zu den wenigen Staaten, die offen zum Ausdruck gebracht haben, auf der Seite Russlands zu stehen. Die von Russland unterstützten Separatistengebiete Donezk und Luhansk hat Nordkorea bereits offiziell anerkannt. Auch wirtschaftlicher Austausch wurde schon diskutiert. Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un haben ihren Austausch seit Beginn des Ukraine-Kriegs intensiviert, zeigen sich freundschaftlich.

Die Welt blickt immer besorgter nach Pjöngjang

Ob die Berichte über die Waffenlieferungen nach Russland nun der Wahrheit entsprechen oder nicht: Sie offenbaren, wie sehr international die Nervosität gegenüber Nordkorea grösser geworden ist. Denn die in ihrer Zahl zunehmenden Berichte über militärische Kooperation zwischen Pjöngjang und Moskau kommen in einer Zeit, in der Nordkorea mehr Waffentests durchführt als je zuvor, zudem wiederholt über einen nahenden Atomwaffentest Nordkoreas spekuliert wird.

Indem sich die Welt mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs tiefer in zwei Lager gespalten hat, ein liberales und ein autoritäres, hat Nordkorea die Chance erkannt, sich im autoritären Lager neue Freunde zu machen. Je erfolgreicher Pjöngjang darin ist, seine neuen Kontakte in Russland und bei dessen wenigen Verbündeten zu knüpfen, desto weniger schmerzhaft werden die UNO-Sanktionen. In der Folge hat es Nordkorea weniger nötig, sich noch um die Kritik und Enthüllungsberichte aus liberalen Staaten zu scheren.

Eine weitere Schlagzeile am Freitag, diesmal aus dem mit Nordkorea verfeindeten Südkorea, passte da gut ins Bild. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Nachmittag koreanischer Zeit per Eilmeldung, die kurz darauf auch von anderen Medien bestätigt wurde: «Nordkorea feuert nicht spezifizierte ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab.» Woraus sich nicht nur Trotz ablesen lässt, sondern auch, dass es Nordkorea offenbar nicht an Waffenvorräten mangelt. Was die Behauptung, ein paar davon würden nach Russland verkauft, nicht weniger plausibel macht.