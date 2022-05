Ukraine-Krieg Mit diesem 300-Milliarden-Paket will die EU raus aus Putins Klammergriff Den Ausstieg aus russischer Energie lässt sich Brüssel einiges kosten. Die sechs wichtigsten Fragen und Antworten.

Mehr grüne Energie: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Vorschlag präsentiert, wie Europa von russischer Energie loskommen soll. Bo Amstrup / EPA

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgelegt, wie sich die EU von fossilen Brennstoffen aus Russland lösen soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

1. Bis wann will die EU raus aus russischer Energie?

Spätestens seit Bulgarien und Polen der Gashahn abgedreht wurde ist klar: Russland benutzt seine Energie als geopolitische Waffe. Die EU will deshalb bis spätestens 2030 endgültig raus aus russischer Energie. Und zwar komplett und unumkehrbar: Gas, Öl und Kohle.

2. Wie soll das gehen?

Der Ausstieg beruht auf drei Pfeilern: Alternativen Quellen wie Flüssiggas aus den USA oder Öl aus dem Nahen Osten. Aber vor allem eine Beschleunigung der Energiewende und eine Förderung der Erneuerbaren Energie. Bestehende Ziele werden nach oben korrigiert: Bis zum Jahr 2030 sollen 45 Prozent aller Energie aus Erneuerbaren stammen. Gleichzeitig soll viel mehr Energie eingespart werden, nämlich 13 Prozent bis Ende des Jahrzehnts.

3. Welche Massnahmen kommen konkret?

Die EU will massiv in Solarstrom investieren und die Solaranlagen bis 2028 mehr als verdoppeln. Dazu sollen auf allen Industriegebäuden und ab 2029 auf allen Neubauten Solarpanels montiert werden. Bewilligungsverfahren sollen abgekürzt werden. Die EU will auch grossangelegt auf Wasserstoff setzen, der aus Ökostrom hergestellt wird und auf Biogas. Zudem soll die Infrastruktur komplett erneuert werden: Flüssiggasterminals werden gebaut und neue Pipelines sollen jene ersetzen, die nach Russland führen.

4. Wer bezahlt das alles?

Die EU-Kommission rechnet mit Kosten von 300 Milliarden für den Ausstieg aus russischer Energie bis 2030. Zur Finanzierung gibt es verschiedene Quellen: Einerseits ist vom 750 Milliarden schweren Coronafonds noch einiges übrig. Andererseits sollen Gelder aus der gemeinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik umgeleitet werden. Weitere 20 Milliarden will die EU mit der Herausgabe von zusätzlichen 250 Millionen CO2-Zertifikaten für den Emissionshandel mobilisieren.

5. Gibt es auch eine Kehrseite?

Es gilt aufzupassen, von einem Klumpenrisiko nicht ins nächste zu geraten. Zum Beispiel mit einer Abhängigkeit von China im Bereich der Solaranlagen. Die Grünen fordern deshalb, dass die EU breiter in die Herstellung von eigenen Solarzellen investiert.

6. Warum will die EU ihre Militärausgaben zusammenlegen?

Ergänzend zum Ausstieg aus russischer Energie präsentierte die EU-Kommission einen Vorschlag, die Militärausgaben künftig zu koordinieren. Das Problem ist, dass in Europa zwar durchaus ins Militär investiert wird, aber es mit 27 Wehrbudgets grosse Effizienzverluste gibt. Die EU-Kommission will deshalb «Investitions-Lücken» aufspüren. Die EU-Staaten sollen vermehrt gemeinsam Waffen einkaufen und so bessere Konditionen erhalten.