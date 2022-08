Ukraine-Krieg Lukaschenko wünscht den Ukrainern zum Unabhängigkeitstag «ruhige Himmel» – Selenski beschwört den Sieg Trotz Warnungen vor bevorstehenden russischen Militärschlägen bleibt es am Tag der Unabhängigkeit zumindest in der Hauptstadt Kiew ruhig. Andere Städte melden derweil russischen Beschuss. Präsident Selenski bekommt überraschend Besuch.

Eine Frau mit Ukraine-Flagge läuft in Kiew an erbeuteten russischen Panzern vorbei. Diese werden zum Nationalfeiertag in der ukrainischen Hauptstadt ausgestellt. Roman Pilipey / EPA

«Ich wünsche dem ukrainischen Volk friedliche Himmel, Toleranz, Kraft und Erfolg dabei, wieder ein ehrwürdiges Leben zu erlangen», schreibt der weissrussische Diktator Alexander Lukaschenko in seiner Grussbotschaft zum ukrainischen Unabhängigkeitstag.

Das klingt besonders zynisch, denn der isolierte Lukaschenko, der seit dem gefälschten Wahlsieg vor zwei Jahren völlig auf Russland angewiesen ist, hat der russischen Luftwaffe mehrere seiner Militärflugplätze für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung gestellt. Dazu werden russische Marschflugkörper aus Weissrussland auf die Ukraine abgeschossen. Zumindest von dort aus regnete es am Mittwoch indes keine Raketen auf Kiew.

Öffentliche Feiern untersagt

Trotz einer Reihe von Warnungen über bevorstehende russische Militärschläge gegen Kiew blieb es am Tag der Unabhängigkeit ruhig. Anstelle der früher üblichen Militärparade wurden auf der zentralen Einkaufsstrasse Chreschtschatyk von der ukrainischen Armee erbeutete russische Panzer und zerstörte Militärtechnik ausgestellt.

In Kiew werden zerstörte russische Panzer und Militärfahrzeuge ausgestellt. Präsident Selenski erteilt Verhandlungen mit Russland in seiner Rede zum Nationalfeiertag eine Absage. David Goldmann / AP

Öffentliche Feiern anlässlich der Unabhängigkeitserklärung vor 31 Jahren wurden in Kiew und weiteren ukrainischen Städten aus Sicherheitsgründen untersagt. Stattdessen veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut «Rating» erhebende Umfrageergebnisse. Demnach fühlen 75 Prozent der Ukrainer «Stolz», wenn sie an die Ukraine denken. 29 Prozent sprachen von «Traurigkeit» und 26 Prozent von «Freude».

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat laut eigenen Aussagen vom russischen Geheimdienst FSB orchestrierte Proteste gegen die Militärführung in Kiew, Schytomir und Poltawa vereitelt. In diesen drei Städten sollten demnach Soldatenmütter vor den Aushebungsämtern Protestvideos drehen. Die Aktion soll laut SBU von der Bewegung des Corona-Kritikers und heutigen Vize-Gouverneurs der russisch besetzten Oblast Cherson, Kyrill Stremousow, durchgeführt werden.

«Mit Terroristen werden wir keine Einigung suchen»

In einer Rede zum Tag der Unabhängigkeit, exakt ein halbes Jahr nach der russischen Invasion vom 24. Februar, versprach Staatspräsident Wolodimir Selenski auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz Maidan, dass die Ukrainer «bis zum Ende» weiterkämpfen würden, bis das ganze Land in den international anerkannten Grenzen wieder vereinigt sei. «Jeder neue Tag gibt uns einen Grund, nicht aufzugeben», sagte Selenski. Als Ende des Abwehrkampfes sei bisher der Friede bezeichnet worden. «Heute sagen wir: Das Ende ist unser Sieg», sagte Selenski.

Boris Johnson (Mitte, links) besucht zum ukrainischen Nationalfeiertag am 24. August erneut und überraschend Kiew. Hier ist er unterwegs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (Mitte, rechts). Roman Pilipey / EPA

Der Ukrainer erinnerte daran, dass niemand der Ukraine zugetraut hätte, so lange gegen Russland standzuhalten und dass dieses halbe Jahr Krieg nicht nur jeden Ukrainer ganz persönlich, sondern auch die ganze Welt verändert habe. «Niemand sagt heute: die Ukraine liegt irgendwo bei Russland», meinte Selenski, der dann die Unterstützung der wahren Freunde lobte, ohne diese allerdings namentlich zu nennen.

«Die Gerechtigkeit hat unsere zynische Welt nicht ganz verlassen», moralisierte Selenski in seiner von den allabendlichen Ansprachen an die Nation bekannten Manier. Selenski erteilte in seiner Ansprache erzwungenen Verhandlungen mit Russland eine Absage. «Mit Terroristen werden wir keine Einigung suchen», warnte er auch jene europäischen Politiker, die geneigt sein könnten, Selenski, aus Angst vor einer Energiekrise im Winter oder einem atomaren GAU an den Verhandlungstisch mit Putin zu treiben.

Russische Raketen abgeschossen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gratulierte den Ukrainern zum Tag der Unabhängigkeit und für ihren Mut in den vergangenen sechs Kriegsmonaten. Er versprach, dass die Nato helfen würde, ohne diese Hilfe konkret zu umreissen. Die USA haben zum ukrainischen Unabhängigkeitstag hin das bisher grösste Hilfspaket für Kiew über rund drei Milliarden Dollar angekündigt.

Russland versuchte bis Mittwochabend nicht, Kiew zu bombardieren. Wohl aber schickte die russische Armee ein halbes Dutzend Marschflugkörper nach Mirgorod im Oblast Poltawa, wo laut Kiewer Angaben militärische Infrastruktur zerstört wurde. Bei Tscherkassy konnten feindliche Raketen abgeschossen werden. Beide Städte waren bisher kaum Ziele russischer Raketen.