Ukraine-Krieg Ein halbes Jahr Krieg: Die russische Bevölkerung ist ohnmächtig und voller Hass In Russland ist der Krieg gegen die Ukraine auch sechs Monate nach seinem Beginn seltsam abwesend. Die Menschen verdrängen, sind gleichgültig, leben in Angst.

St. Petersburg, Russland, 20. August 2022: Trotz des Krieges ist es in Russland ein Sommer wie jedes Jahr. Anatoly Maltsev / EPA

Rotorblätter schlagen durch die Luft, in der Ferne erscheint ein Hubschrauber. Mehrere Helikopter in Tarnfarben der russischen Armee fliegen tief über das Wasser des Meschtscherski-Sees im Südwesten Moskaus. «Ach, das sind die Unsrigen», sagt eine Frau im türkisfarbenen Badeanzug zu ihrem Enkel. «Die Unsrigen beschützen uns.» Sie reicht dem Jungen ein Stück Brathähnchen, die pralle Sonne scheint auf ihre Köpfe.

Kinder planschen im See, Jugendliche schlecken ihr Eis, Männer wie Frauen spielen Beach-Volleyball. Es ist Sommer, wie er immer ist in Moskau. Heiss und stickig. Die Armee-Helikopter sind da nur eine kurze Störung.

Knapp 50 Kilometer westlicher zeigt das Verteidigungsministerium an diesem Tag in einer Ausstellung, was die russischen Streitkräfte zu bieten hätten. Weitere zehn Kilometer südlich lässt es wenige Tage danach Soldaten bei einem «Panzer-Biathlon» auflaufen. Sie kämpfen gegen Mannschaften aus Simbabwe, Mali und dem Sudan, aus Tadschikistan, Abchasien und Südossetien.

Die Veranstaltungen sind gut besucht. Vor allem Familien kommen. Kinder können hier wie dort auf Panzern herumklettern, die Eltern fotografieren sie mit Gewehr und Armeehelm. Die Begeisterung fürs Militärische wird seit jeher gelebt und gepflegt im Land.

Dass russische Truppen ein Nachbarland zerstören, findet auf dem Armeegelände von Alabino niemand seltsam. In Zelten werben Ehrenamtliche um den Dienst als Vertragssoldat. «Der Sieg wird unser sein», sagen manche und lächeln. Es sind Worthülsen, die viele quer durchs Land seit einem halben Jahr wiederholen. Sätze, wie auswendig gelernt, widersprüchlich, ohne Mitgefühl.

Anrührende Geschichten über die «Mission zur Befreiung der Ukraine»

Der Krieg in der Ukraine, er ist in Russland auch sechs Monate nach seinem Beginn praktisch abwesend. Die «Spezialoperation» findet vor allem im Staatsfernsehen statt, Actionfilmen gleich oder als anrührende Geschichten über die «humanitäre Mission» zur «Befreiung» der Ukraine. Terror und Vernichtung werden selten thematisiert, und wenn, so werden die «ukrainischen Nazis» dafür verantwortlich gemacht.

Talkshow-Moderatoren machen sich lustig über die Angst der Westeuropäer vor einem kalten Winter. Mutmasslich russische Kriegsverbrechen wischen sie als «fake» schnell beiseite und finden noch für die schlimmsten Schrecken des Krieges stets hasserfüllte und zynische Kommentare. Die Sprache ist durchsetzt mit Worten wie «Abschaum», «Arschgeigen», «Abfall», von dem sich Russland lossagen müsse.

Jede Kritik am Vorgehen der russischen Regierung versehen die Propagandisten mit dem Label «Fünfte Kolonne», die sich gegen die «grossartige russische Zivilisation» zu stellen wage.

«Russophobe Abtrünnige» seien solche Typen, «vom Westen bezahlte Prostituierte». Und was mit solchen «Verrätern» zu tun sei, hatte der russische Präsident Wladimir Putin bereits vor Wochen unmissverständlich gefordert: Auszuspucken seien sie, wie lästige Fliegen. Gewalt, zumal unbestrafte, ist längst Politik in Russland.

Die Menschen haben gelernt, Gewalt einfach hinzunehmen

Eine Gewalt, die bei allen Spuren hinterlässt. Sie schlägt in Angst um, in Wut, in Hilflosigkeit. Die russische Gesellschaft hat Übung in der Anpassung. Vom Staat erwarten die wenigsten etwas, für den Staat zählt der Einzelne nichts. Jeder schaut, dass er überlebt.

Das politische System will es so. Der Mensch soll sich unterordnen, das fängt bereits im Kindergarten an, wo kritisches Denken nicht gelebt wird, sondern abtrainiert. Dass jegliche Gestaltungsmöglichkeit im Laufe des Lebens genommen wird, erzeugt bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht. Die Gesellschaft stumpft ab, weil sie gelernt hat, Gewalt, Hilflosigkeit und die alltägliche Unmenschlichkeit hinzunehmen.

«Das Leben ist ohnehin hart genug», sagen vor allem die, die in schwachen Regionen leben. Es sind oft Regionen, in denen junge Männer das Heil in der Armee suchen. Diese zahlt gut, sie lockt mit sozialem Aufstieg, verspricht Ehre und Respekt. Dass die Männer in einem sinnlosen Krieg als Kanonenfutter verheizt werden sorgt für kaum ein Umdenken in den Familien. Für sie sind ihre Gefallenen Helden.

«Das Leben muss weitergehen. Aber wie?», fragt sich Alexander, der darum bittet, seinen Namen zu ändern. Sein Geschäft für Dekorationen hält sich mehr schlecht als recht. In seiner Familie hat er sich mit fast allen Verwandten zerstritten, weil viele die «Spezialoperation» rechtfertigen. Hin und wieder geht Alexander zum Manegeplatz, gleich neben dem Kreml. Er steht da, still, ohne ein Plakat in der Hand. «Ich will wenigstens mir selbst ins Gesicht blicken können.»

Einst hatte er bei der Armee gedient. «Seit einem halben Jahr schlafe ich schlecht, weil ich nach Lösungen suche, wie dieser Irrsinn aufhören könnte. Ich finde sie nicht. Unser Land ist ein Verbrecherstaat, und viele in meinem Umfeld heissen das Verhalten der Regierung gut.» In manchen Momenten wirkt Alexander wie paralysiert. «Die Zukunft meiner Kinder ist dahin, eine menschliche Zukunft unseres Landes ist dahin. Und wir tanzen fröhlich in der Sonne herum.»

Der Unternehmer versucht, mit der Ungewissheit zu leben. Andere haben sich längst in der Propagandalüge eingerichtet. Es lebt sich bequemer damit.