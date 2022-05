Die Überreste des grössten Flugzeugs der Welt wurden aus dem zerbombten Hangar am Flughafen Hostomel in der Nähe von Kiew geschleppt. Die Antonow An-225 wurde im Februar in den ersten Tagen nach der Invasion von Russland in der Ukraine bei einem Luftangriff zerstört. Teile des Wracks sollen nun nach Möglichkeit wiederverwertet werden.