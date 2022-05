Läuft alles nach Plan, dann kommt Wolodimir Selenski schon bald in die Schweiz. Anfangs Juli soll er in Lugano an der Ukraine-Konferenz teilnehmen, zusammen mit anderen westlichen Staatspräsidenten. Politiker sehen im Treffen eine Chance, aber auch fatale Risiken. Die SVP befürchtet, dass russische Agenten ein Attentat verüben könnten.