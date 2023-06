Aargauer Mittelschule «Es ist gut investiertes Geld»: Bildungsdirektor Alex Hürzeler zu den neuen Kantistandorten

Der Regierungsrat schickt seinen Vorschlag für die Entwicklung der Kantonsschulen in die Anhörung. In Lenzburg und Windisch sollen neue Schulen entstehen, in Aarau und soll Wohlen ausgebaut werden. Bildungsdirektor Alex Hürzeler sagt, warum es zwei Neubauten braucht.