Putin entsendet Truppen in den Donbass

Am Abend des 21. Februars anerkennt Putin die sogenannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten. Zudem kündigt er in einer Fernseh-Ansprache an, russische Soldaten zu entsenden, um den «Frieden» zu sichern. Putin bezeichnet die Ukraine als «gefährlichen Marionettenstaat der USA» und wirft dem Land vor, an eigenen Atomwaffen zu arbeiten. Noch am selben Abend werden russische Panzerkolonnen in der Region Donezk gesichtet.