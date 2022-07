Grosses Senkloch öffnet sich in Swimmingpool: Mann wird verschluckt und stirbt

An einer privaten Pool-Party in Israel ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen. Plötzlich öffnete sich am Boden des Beckens ein grosses Senkloch und verschluckte einen 30-Jährigen. Nach einer aufwändigen Suchaktion konnte er nur noch tot geborgen werden. Ein Handyvideo dokumentiert die dramatische Szene.