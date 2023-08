Grossrats-Ticker Trotz schlechter Zahlen: Geschäftsbericht der Gebäudeversicherung genehmigt ++ Bruno Gretener (FDP) tritt zurück

Nach zwei Monaten Sommerpause trifft sich das Aargauer Parlament am Dienstag wieder in Aarau. Debatten über die berufliche Vorsorge der Kantonsangestellten, den Jahresbericht der Aargauischen Gebäudeversicherung und das Beurkundungs-und Beglaubigungsgesetz stehen an.