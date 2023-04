Liveticker Jetzt live: Vladi mit Doppelpack zum 4:3 – Der FC Aarau liegt gegen Lausanne-Ouchy wieder in Führung

Der Saisonschlussspurt in der Challenge League beginnt für den FC Aarau in der 28. Runde mit dem Auswärtsspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy. Gelingt es den sechstklassierten Aarauern im Duell gegen den Tabellenvierten, auf die Heimniederlage vor Wochenfrist gegen Vaduz zu reagieren und wieder etwas näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken.