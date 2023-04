Wer hat die im Hallwilersee ausgesetzte Ente «Gwägwäg» gesehen?

Rheinfelden «Mein Betrieb ist legal und seriös»: Der Betreiber des Sexlokals wehrt sich gegen Vorurteile

In einer Rheinfelder Gewerbezone arbeiten seit etwa einem Jahr mehrere Prostituierte. Aber so wie es aussieht, nicht mehr lange. Denn die Stadt hat die Schliessung des Betriebes verfügt. Ob er je wieder öffnet, ist unklar. Der Vermieter der Räume sieht sich als Opfer der Kampagne einer in der Nachbarschaft wohnenden Einzelperson.