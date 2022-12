Terrorakt 86 Tote und 400 Verletzte: Auftakt zum Prozess des Lastwagen-Anschlags in Nizza In Frankreich hat am Montag der Prozess des Lastwagen-Attentates von Nizza im Jahr 2016 begonnen. Den hunderten von Opfern droht aber eine Enttäuschung: Auf der Anklagebank sitzen weder Täter noch Komplizen.

Memorial der Opfer des Anschlags vom 14. Juli 2016 in Nizza. keystone

Stéphanie Trovato hat am französischen Nationalfeiertag von 2016 keine Angehörigen verloren, sie selbst überlebte ohne sichtbare Verletzung. Mit leerem Blick auf das Gedränge vor dem Saal im Pariser Justizpalast sagt sie aber leise: «Ich selbst bin am 14. Juli 2016 wie ein erstes Mal gestorben.» Dann schluckt sie leer, versucht, die Tränen zurückzuhalten, aber es geht nicht.

Eine 14-jährige Lebensretterin

Jetzt kann die ehemalige Lehrerin wenigstens reden. Sie erzählt, wie sie an jenem lauschigen Sommerabend auf der Strandpromenade von Nizza mit zwei Sprösslingen nach dem Feuerwerk beschwingt nach Hause ging. Ihre Nichte, damals 14, rettete ihnen zweifellos das Leben, als sie ausrief: «Schau Tante, man darf auf der Strasse gehen.» Gesagt, getan. In dem Moment raste auf dem Gehsteig ein weisser Lastwagen heran, überfuhr wahllos junge und alte Menschen.

Aussenansicht des Pariser Justizpalastes, wo der Nizza-Prozess stattfindet. keystone

Stéphanie Trovato und die Kinder verfolgten die furchtbare Amokfahrt von der Strasse aus. Dass die Polizei den Laster mit ihren Schüssen gestoppt habe, glaubt sie nicht: «Der Laster wurde von den Leichen gebremst, die sich im Radkasten anhäuften.» Die schlanke Frau schaudert, zittert. 86 Tote, 400 Verletzte lautete die schreckliche Bilanz der Terrorfahrt. Am Montag hat in Paris der Prozess der Helfershelfer begonnen. Der Attentäter selbst, aus Tunesien zugereist, wurde bei der fast zwei Kilometer langen Amokfahrt von Polizisten erschossen.

Frau Trovato und ihre beiden Schützlinge überlebten. Ihr Sohn leidet aber bis heute an dem Trauma. Er erbrach zuerst wochenlang, konnte nicht mehr gehen. Jahrelang wirkte er wie verloren, und nie wollte er über den Horrorabend des 14. Juli 2016 sprechen. Doch an der Urteilsverkündung im Dezember will der heute 12-Jährige teilnehmen: «Er will die bösen Männer sehen», sagt seine Mutter. «Er will, dass sie verurteilt werden und ins Gefängnis müssen.»

Blick in den leeren Verhandlungssaal des Bataclan- und nun des Nizza-Prozesses. keystone

An diesem Montagnachmittag sind die bösen Männer hinter den Plexiglasscheiben ganz klein. Vier Tunesier, vier Albaner, darunter eine Frau, Ex-Prostituierte. Keiner ist ein Terrorist, keiner war je zum Jihad in Syrien übergelaufen. Sie verkauften dem Täter Waffen, vermittelten den Miet-Laster. Nur drei stehen wegen «Bildung einer terroristischen Vereinigung» vor Gericht. «Keiner hatte eine präzise Kenntnis vom Terrorprojekt» des Haupttäters, hält die Anklageschrift fest. Da sie nicht wegen Beihilfe zu Mord angeklagt sind, dürften sie einer lebenslänglichen Haftstrafe entgehen.

Hinrichtungsvideos im Internet

Vom Haupttäter spricht niemand in dem Pariser Gerichtsverfahren, das live nach Nizza in einen Versammlungssaal übertragen wird. Mohamed Lahouaeij-Bouhlel war ein gewalttätiger Psychopath, der Alkohol trank und seine Frau dauernd schlug. Auf Internet verfolgte der ungläubige, ja unreligiöse Mann Hinrichtungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Erst in den letzten Wochen vor dem Anschlag besuchte er eine Moschee – als suchte er einen islamistischen Vorwand für die Umsetzung seiner Gewaltfantasien und –projekte.

Gibt das einen Jihadisten her? Der IS übernahm zwar zwei Tage später die Verantwortung für die Amokfahrt. Die Polizei stellte aber keinen Bezug zwischen dem Attentäter und dem IS fest. Terrorexperten glauben, dass sich die militärisch bedrängte Miliz erstmals überhaupt eines Attentates bezichtigte, das sie nicht in Auftrag gegeben oder ferngesteuert hatte.

Célia Viale vor Beginn des Nizza-Prozesses in Paris. Stefan Brändle

All das ergibt keinen Musterprozess in Sachen islamistischer Terror. «Viele der 850 Nebenkläger werden enttäuscht sein», sagt Célia Viale,

Co-Präsidentin des grössten Opfervereins «Promenade des Anges», vor dem eigens für Monsterprozesse gezimmerten Verhandlungssaal im Pariser Justizpalast, wo in diesem Jahr schon der Prozess der Pariser Bataclan-Anschlags stattgefunden hatte. «Der Haupttäter fehlt an dem Prozess, und die Helfer sind auch nur Kleinkriminelle», resümiert Célia Viale, die bei dem Anschlag in Nizza ihre Mutter verlor. «Deshalb warnen wir vor zu hohen Erwartungen.»

Verfehlungen der Behörden?

Dann sagt die junge Frau etwas Überraschendes: «Wichtiger wäre ein anderer Prozess, von dem hier niemand spricht.» Die 28-jährige bildende Künstlerin erzählt, ihre Opfervereinigung warte seit Jahren auf Erklärungen, ob die Polizei von Nizza den Schauplatz des «Quatorze Juillet» 2016 genügend abgesichert hätte. «Viele Terrorexperten rechneten damals mit einem Lastwagenanschlag, nachdem der IS ausdrücklich dazu aufgerufen hatte, die ‹dreckigen Franzosen› mit Autos oder anderen Mitteln zu zermalmen.»

Der Verein «Promenade des Anges» hatte schon 2017 Anzeige eingereicht, damit die behördlichen „Verfehlungen» – so Célia Viale – geahndet würden. Dazu zählt sie auch Berichte, dass die Gerichtsmedizin in Nizza zahlreichen Todesopfern – zum Teil sämtliche – Lebensorgane entnommen habe, ohne die Angehörigen zu informieren. Laut Frau Viale bremst die französische Justiz die Ermittlungen. «Wir befürchten, dass sie noch ganz versanden. Aber wir lassen nicht locker. Das schulden wir den Opfern noch mehr als diesen Prozess.»