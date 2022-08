Taiwan-Newsblog Pelosi sichert Taiwan Unterstützung zu – China startet grosse Manöver ++ Militärische Auseinandersetzung hätte globale Auswirkungen Alle Neuigkeiten und Reaktionen zum Konflikt um Taiwan erfahren Sie in unserem Newsblog.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist am Dienstagabend in Taiwan gelandet. Ihr Besuch dürfte die Spannungen um Taiwan verschärfen.

China droht mit Gegenmassnahmen, die USA warnen vor einer Eskalation.

, die USA warnen vor einer Eskalation. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine wächst weltweit die Sorge, dass China auf ähnliche Weise versuchen könnte, die demokratische Insel zu erobern. Eine militärische Auseinandersetzung hätte massive Auswirkungen auf die globale Wirtschaft.

Pelosi sichert Taiwan Unterstützung zu - China startet grosse Manöver Angesichts der Drohungen aus China hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dem demokratischen Taiwan die Unterstützung der USA zugesichert. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch in Taipeh sagte die US-Spitzenpolitikerin, dass die USA «immer an der Seite Taiwans stehen» werden. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi und Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen beim gemeinsam Treffen am Mittwoch. Taiwan Presidential Palace Hando / EPA

Ungeachtet aller Warnungen aus Peking war die 82 Jahre alte Demokratin am Vortag zum höchstrangigsten Besuch aus den USA in einem Vierteljahrhundert in der Inselrepublik eingetroffen. China hatte die USA vehement vor dem Besuch Pelosis gewarnt. Als Reaktion startete Chinas Militär Manöver mit Schiessübungen in sechs Meeresgebieten, die Taiwan umringen.

Militärisches Muskelspiel Chinas

Die Übungen gelten als das grösste militärische Muskelspiel seit der Raketenkrise 1995, als China zur Einschüchterung Raketen über Taiwan geschossen hatte und die USA zwei Flugzeugträgergruppen entsandten. Die Meeresgebiete für die Übungen gehen noch weit über die damaligen Sperrzonen hinaus, reichen nahe an Taiwan und scheinen teilweise in seine Hoheitsgebiete einzudringen. Experten rechnen auch damit, dass Schifffahrtsrouten beeinträchtigt werden könnten.

Mit einem indirekten Hinweis auf die Drohungen der kommunistischen Führung in Peking gegen Taiwan sagte Pelosi: «Mehr als je zuvor ist die amerikanische Solidarität entscheidend.» Die Unterstützung in den USA für Taiwan sei parteiübergreifend. Als Reaktion auf den Besuch Pelosis in Taiwan erwartet die Regierung in Washington längerfristige Reaktionen Chinas. Bislang bewege sich die Reaktion Chinas aber voll im Rahmen dessen, was die US-Regierung erwartet und vorausgesagt habe. (dpa)

