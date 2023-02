Suhr Unter Alkohol mit Auto Wildschutzzaun durchbrochen: Totalschaden Am frühen Samstagmorgen verursachte ein Autofahrer einen Selbstunfall in Suhr. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und kam schlussendlich im Waldgebiet zum Stehen.

Der Autofahrer hat den Wildschutzzaun durchbrochen. Kapo AG

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 5:30 Uhr, fuhr ein 21- jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der N1R von Aarau kommend in Fahrtrichtung Brugg. In einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Toyota von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen, durchbrach den Wildschutzzaun und kam anschliessend im Waldgebiet zum Stillstand. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Der 21-Jährige, welcher alleine unterwegs war und im Kanton Aargau wohnhaft ist, blieb beim Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an der Strasseneinrichtung.

«Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit konnte beim PW-Lenker ein qualifizierter Atemalkoholwert festgestellt werden», schreibt die Kapo. Im Weiteren wurde zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss durch die Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Dem Lenker wurde der Führerausweis auf Probe umgehend zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen. (cwu)