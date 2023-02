Nach schweren Erdbeben: Videos zeigen einstürzende Gebäude in der Türkei und in Syrien

Bei Erdbeben in der Südosttürkei und in Syrien sind am Montagmorgen zahlreiche Menschen verletzt worden und ums Leben gekommen. Die schweren Beben haben Gebäude komplett zum Einsturz gebracht. Videoaufnahmen zeigen einige der zusammenbrechenden Gebäude.