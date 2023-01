Entlaufener Tiger streift in Johannesburg durch Quartiere

In der südafrikanischen Grossstadt ist am Montag ein Tiger entlaufen. Die Raubkatze wurde auf dem Überwachungsvideo eines Büros gesichtet. Bereits Mitte Januar war eine Tigerdame in der Stadt auf freiem Fuss. Sie wurde gefangen und anschliessend eingeschläfert.