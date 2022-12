Stromimporte Frankreichs AKW-Schlamassel bedroht die Schweizer Haushalte Auch in Frankreich muss der Staat «seinem» Stromkonzern zu Hilfe eilen. Dabei ist die Regierung in Paris selber nicht unschuldig an der AKW-Krise, die den Strompreis in die Höhe treibt.

Zwei der 26 Reaktoren – hier in Golfech im Südwesten des Landes –, die von den insgesamt 56 noch Strom liefern.

Muss es der Staat richten? Am Dienstag bejahte der Bundesrat diese Frage und spannte einen Rettungsschirm über der Axpo auf. Denn dem grössten Stromproduzenten der Schweiz droht wegen der massiven Verwerfungen auf dem Strommarkt das Geld auszugehen.

In Turbulenzen geraten derzeit aber nicht nur die Schweizer Stromfirmen. In Frankreich hatte der französische Präsident Emmanuel Macron bereits vor gut zwei Monaten interveniert und den Stromkonzern «Electricité de France» (EDF) vollständig verstaatlicht. Eine Schuldenlast von 43 Milliarden Euro sowie die Wartung von 30 der 56 Kernreaktoren in Frankreich zwangen.

Riese auf wackligen Füssen

Denn eines ist klar: Wenn der EDF-Riese ausfiele, erleide der ganze Strommarkt Westeuropas einen Kurzschluss. Darin liegt das aktuelle Hauptproblem für die europäische Stromversorgung – und der Hauptgrund für die Verzehnfachung der Strompreise.

Die Ukraine-Krise trifft Frankreich dagegen nur am Rand, da unser westliches Nachbarland bloss zu 16 Prozent von russischem Gas abhängt. «Verantwortlich für die Strompreishausse ist nicht der Ukraine-Krieg, sondern vor allem der Produktionsengpass, den der Ausfall der Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich bewirkt», sagt der Pariser Energieexperte Fabien Bouglé.

Ein Bild von 2017, als François Hollande (rechts) seinem Nachfolger Emmanuel Macron den Abbau des AKW-Parks wie eine heisse Kartoffel weiterreichte. Bild: Keystone

Schuld ist die widersprüchliche französische Energiepolitik der letzten Jahre: Sie setzte Mitte des letzten Jahrzehntes plötzlich auf erneuerbare Energien und vernachlässigte die Kernenergie. Noch 2018 erklärte Macron wie schon sein Vorgänger François Hollande, er werde den Atomanteil an der französischen Stromproduktion von 80 auf 50 Prozent senken. Das AKW Fessenheim liess er 2020 als Erstes vom Netz nehmen; bis 2035 sollten zwölf weitere Stilllegungen folgen.

Stillgelegt: AKW Fessenheim am Rhein. Bild: Keystone

Vernachlässigte AKW-Technologie

Das rächt sich heute bitter. Denn auch die EDF stellte brav auf die Erneuerbaren um. Jetzt, da in mehreren französischen Meilern Korrosionsschäden an sekundären Kühlleitungen entdeckt wurden, fehlt es an qualifizierten Arbeitern, um die Wasserleitungen zu reparieren.

EDF-Boss Jean-Bernard Lévy erklärte, wegen der angekündigten Schliessung von zwölf Reaktoren habe EDF in den letzten Jahren «keine neuen Nuklear-Schweisser oder -Klempner» angestellt, sondern Spezialisten für die Erneuerbaren. Deshalb dauerten die Reparationen nun Monate.

Der abtretende EDF-Chef Jean-Bernard Lévy. Bild: Keystone

Macron sieht sich nun der Kritik ausgesetzt, die Schliessung des AKW Fessenheim – das viel Strom über Rhein hinweg nach Deutschland lieferte – sei ein Fehler gewesen. Jetzt muss Frankreich sogar Strom aus deutschen Kohlekraftwerken importieren.

Aufgebracht konterte Macron letzte Woche, es sei «inakzeptabel», zu behaupten, dass er die Atomindustrie geschwächt habe. Lévy sei vielmehr «unverantwortlich», weil er nicht genug Personal für die Wartungsarbeiten vorgesehen habe. Der EDF-Chef, seit längerem auf dem Absprung, dürfte schon in den nächsten Tagen ersetzt werden.

Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher macht Druck auf die EDF. Bild: Keystone

Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher verspricht, alle gewarteten Reaktoren würden ihren Betrieb «für den Winter» wieder aufnehmen. Sicher ist das keineswegs. Mit dem Versprechen sucht die Regierung, Druck auf die EDF-Ingenieure zu machen.

Von der Wiederinbetriebnahme der Reaktoren hängt ab, ob Länder wie die Schweiz oder Italien weiterhin aus Frankreich Strom beziehen können. Wichtig ist die Frage vor allem für die Schweiz, die im Winter ein Drittel ihres Stroms aus Frankreich bezieht.

Mit einem Blackout wird vorerst nicht gerechnet – oder nur bei einem massiven Kälteeinbruch. Frankreich hat seine vertraglichen Abmachungen gegen Axpo oder Alpiq noch immer eingehalten. Hingegen rechnen Experten mit einem neuerlichen Anstieg der Strompreise, wenn die französischen Reaktoren nicht rasch wieder ans Netz gehen. Auf jeden Fall werden ein paar Rostrisse an den AKW-Kühlwasserzubringern darüber entscheiden, ob das europäische Stromnetz den Winter überstehen wird.