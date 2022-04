Strafprozess Boris Becker in London wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen – muss die Tennislegende ins Gefängnis? Der Tennisstar wurde am Krongericht von London-Southwark in vier der über 20 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ende Monat legt die Richterin das Strafmass fest und entscheidet, ob Boris Becker ins Gefängnis muss.

Boris Becker verlässt das Krongericht von London-Southwark. Alberto Pezzali / AP

Beim Sport wäre ein 20:4-Sieg eine tolle Sache. Für den einstigen Tennis-Weltstar Boris Becker aber stellte das Ergebnis der Geschworenenberatung am Krongericht von London-Southwark eine schwere Niederlage dar. Zwar sprachen ihn die elf zufällig ausgewählten Männer und Frauen am Freitag Nachmittag in 20 Einzeldelikten frei, hielten ihn aber in vier Punkten der Anklage der Insolvenzverschleppung für schuldig. Ob der 54-Jährige ins Gefängnis muss oder mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, entscheidet sich Ende des Monats.

Becker erfreut sich bei den Briten grosser Beliebtheit, seit er mit gerade mal 17 Jahren sensationell das berühmteste Tennisturnier der Welt in Wimbledon gewann. Zwei weitere Siege dort sowie drei andere Grand-Slam-Siege machten den Deutschen zur Tennislegende. Seit langem dient er der BBC als fachkundiger Kommentator am Ort seiner grössten Triumphe: dem 17,8 Hektar grossen Gelände des All England Lawn Tennis & Croquet Clubs mitten im Süd-Londoner Mittelschicht-Viertel. Die Zuneigung ist gegenseitig: Vor zehn Jahren liess sich Becker dauerhaft an der Themse nieder.

In den britischen Medien wenig besprochen

Vielleicht erklärt die weitreichende Sympathie, warum die finanziellen Schwierigkeiten des Sportstars in den britischen Medien vergleichsweise wenig besprochen wurden. Nach dem Prozessauftakt Ende März wurde von der Verhandlung in dem bunkerartigen Bau am Südufer der Themse kaum noch berichtet. Hingegen tummelten sich deutsche Reporter im Gerichtssaal, beobachteten akribisch die Auftritte des stets angestrengt wirkenden Angeklagten und seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Beckers ungesunde, stark gerötete Gesichtsfarbe lieferte Hinweise darauf, wie peinlich dem an freundliche Interviewfragen gewöhnten Prominenten die harte Auseinandersetzung vor Gericht war – zumal sich tiefe Einblicke in sein Privatleben boten.

Der ehemalige Tennisspieler mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro. Alberto Pezzali / AP

Die Anklageschrift von Kronanwältin Rebecca Chalkley, das Plädoyer seines Verteidigers Jonathan Laidlaw und die ausführlichen Aussagen des Angeklagten in der Becker-typischen Mischung aus raubauzigem Charme und selbstverliebter Larmoyanz selbst zeichneten das Bild eines verwöhnten, nachlässigen, von mehr oder weniger kompetenten Beratern umgebenen Mannes. Seit er mit 16 Jahren die Schule verlassen hatte, um Tennis-Profi zu werden, sagte Becker, «war meine Rolle: trainieren, gut spielen und hoffentlich Turniere gewinnen.» Praktisch alles Andere sei ihm abgenommen worden.

«Becker gibt allen anderen die Schuld, nur sich selbst nicht»

Im Laufe seiner Profikarriere hätten seine Einkünfte etwa je 25 Mio. Euro Gewinngelder und Einnahmen aus Sponsorendeals betragen, erläuterte Becker. Um Geschäftsverträge gründlich zu lesen habe ihm jedoch die Geduld gefehlt, sagte der Angeklagte, der sich wegen des teils schwierigen Fachjargons immer wieder mit einer Gerichtsübersetzerin behalf. «Ich schaute auf die Summe und die Dauer des Vertrages», der Rest sei Sache seines Anwalts gewesen. Verteidiger Laidlaw fasste diese Selbstcharakterisierung prägnant zusammen: Sein Mandant sei «zu faul» gewesen, Dokumente zu lesen. Deshalb dürfe man ihm aber nicht Unehrlichkeit unterstellen.

«Becker gibt allen anderen die Schuld, nur sich selbst nicht», lautete hingegen das Fazit der Anklägerin. Tatsächlich jammerte der Angeklagte viel - über die Frauen in seinem Leben, über zwielichtige Berater, nicht zuletzt über die Medien. Deren Berichterstattung habe 2012 den Verkauf seiner Finca auf Mallorca zum korrekten Marktwert von 50 Mio Euro erschwert, behauptete der frühere Millionär. Das führte unter anderem zum Abschluss eines haarsträubenden Darlehens zum Wucherzins von 25 Prozent. Fünf Jahre später erklärte ihn ein Londoner Gericht für insolvent.

Besitz des Elternhauses verschwiegen

Sein anschliessendes Verhalten gegenüber der Insolvenzbehörde hat dem angeblich Ahnungslosen nun das Genick gebrochen. Die Geschworenen befanden ihn in mehreren schwerwiegenden Punkten für Schuldig: So transferierte Becker hohe Summen auf private Konten, offenbar im Glauben, dies vor der Behörde geheimhalten zu können; zudem verschwieg er den Besitz seines Elternhauses in Leimen bei Heidelberg und ein darauf liegendes Darlehen in Höhe von 825'000 Euro sowie den Besitz lukrativer Aktien.

Wie im englischen Strafprozess üblich wird die Vorsitzende Richterin von der Anklägerin und dem Verteidiger Stellungnahmen einholen, ehe sie das Strafmass festlegt. Sowohl gegen die Höhe seiner Strafe wie gegen das Urteil selbst kann Becker dann Berufung einlegen – womöglich allerdings erst vom Gefängnis aus.