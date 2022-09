Staatstrauer Prozession statt Premier League, Begräbnis statt Parlamentsdebatte – so geht es nach dem Tod der Königin weiter Die Trauer um Queen Elizabeth II führt in Grossbritannien zum Ausnahmezustand. Die Tage nach dem Ableben des Staatsoberhaupts folgen jedoch einem exakten Plan. Ein Überblick über die kommenden Tage bis zum Begräbnis.

Ein Trauernder vor dem Buckingham Palace in London. Königin Elizabeth II verstarb am Donnerstagabend nach 70 Jahren Regentschaft. Kirsty Wigglesworth / AP

Grossbritannien und die Welt wachen an einem Freitag auf, der als «D-Day» in die Geschichte der Insel eingehen wird. Da der Tod der Königin erst am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, gilt der Freitag als D-Day, um die komplexe Planung für das weitere Vorgehen zu erleichtern. Der neue König, Charles III, reist nach London und trifft sich ein erstes Mal mit der ebenfalls frischgebackenen Premierministerin Liz Truss. Bereits am Mittag läuteten die Glocken der Westminster Abbey und der St. Paul's Kathedrale in London sowie in Windsor.

Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt. Dies trotz des massiven Rückgangs der Reallöhne, einer Inflation im zweistelligen Bereich und exorbitant steigenden Preisen für Gas und Strom im Zuge des Ukraine-Kriegs. Das britische Unterhaus kam jedoch ab 12 Uhr Mittags zusammen, um der verstorbenen Königin Tribut zu zollen. Parlamentssprecher Sir Lindsay Hoyle, Premierministerin Truss und auch der ehemalige Premier Boris Johnson hielten Reden. Truss sprach von der Queen als «eine der grössten Anführerinnen der Welt».

Der neue König, Charles III, auf dem Weg an den Flughafen von Aberdeen. Am Nachmittag wird er in London erwartet. Andrew Milligan / AP

Ausflugsziele von den Royal Botanic Gardens bis zum Legoland wurden geschlossen und öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Die Dreharbeiten der TV-Serie «The Crown», in der es um die Regentschaft Elizabeths II geht, wurden aus Respekt ebenfalls eingestellt. Andernorts wiederum geht das öffentliche Leben – gleichsam wegen der Queen – weiter: Aus Rücksicht auf den Tod der Monarchin haben die Beschäftigten der Post und der Bahn ihre für den Freitag geplanten Streiks ausgesetzt.

Trauernde vor den Toren des Buckingham Palace in London. Christophe Ena / AP

Ab 19 Uhr (MEZ) findet ein Trauergottesdienst zu Ehren der Königin in der St. Paul's Kathedrale in London statt, an dem auch die Premierministerin und der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, teilnehmen. König Charles III wird am Abend eine erste Fernsehansprache an die Nation halten. Auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie wurde zudem ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, wo Menschen aus aller Welt ihre Beileidsbekundungen mitteilen können.

Ein Rat tritt am Samstag um 10 Uhr Morgens zusammen, um den König zum neuen Monarchen zu proklamieren. Die Proklamation wird im St. James’s Palace und in der Royal Exchange, dem Ort der ersten Börse Londons, verlesen, wodurch Charles als König bestätigt wird.

Die Premierministerin und das Kabinett werden um 15:30 Uhr mit dem neuen König zusammentreffen. Zahlreiche Sportereignisse wurden abgesagt oder verschoben. Die ab Samstag angesetzten Partien der 7. Runde der Premier League werden aus Respekt vor der verstorbenen Queen verschoben. Am Wochenende werden keine Spiele stattfinden. Die höchste englische Fussball-Liga bekundete ihr Beileid zum Ableben der Königin bereits am Donnerstagabend auf Twitter.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

Die englischen Fussballclubs wechselten die Logos ihrer Webauftritte in den Trauermodus und erscheinen, so wie die BBC, in Schwarz. So auch der FC Chelsea aus der Premier League.

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Das britische Pendant zur Tour de Suisse, die Tour of Britain, wurde gar per sofort beendet und der Sieger vorzeitig bekannt gegeben.

Der Leichnam der Königin wird am Sonntag vom schottischen Balmoral, wo Elizabeth II am Donnerstag verstarb, zuerst in den Holyrood Palace in Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll er auch aufgebahrt werden.

Der neue König wird am Montag den Kondolenzantrag in der Westminster Hall in London entgegennehmen. Anschliessend begibt er sich auf eine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich, beginnend in Schottland.

Dort wird er im Parlament einen Kondolenzantrag entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Giles’ Kathedrale in Edinburgh teilnehmen.

Der König wird am Dienstag in Nordirland eintreffen, wo er im Hillsborough Castle eine weitere Beileidsbekundung entgegennehmen und an einem Gottesdienst in der St. Anne’s Kathedrale in der Hauptstadt Belfast teilnehmen wird.

Der Sarg der Queen wird gleichzeitig nach London überführt und soll dort zunächst im Buckingham-Palast bleiben. Es findet eine Probe für die Prozession mit dem Sarg vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster statt.

Am Mittwoch beginnt «Operation Lion»: Der Sarg der Königin wird auf einer Route durch London vom Buckingham-Palast zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt.

Die britische Flagge auf Halbmast in Westminster, direkt neben Big Ben. Tolga Akmen / EPA

Von jetzt an werden Hunderttausende Menschen in London erwartet. In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier statt.

«Operation Feather» beginnt am Donnerstag: Die Königin wird drei Tage im Palace of Westminster aufgebahrt. Der Sarg wird 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Zudem findet die Probe für den Staatsbegräbniszug statt.

Am Freitag reist der König nach Wales, um einen Kondolenzantrag des walisischen Parlaments entgegenzunehmen und an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Llandaff in der Hauptstadt Cardiff teilzunehmen. Die ersten Gäste aus den Commonwealth-Staaten werden für das Staatsbegräbnis erwartet. Unter anderem haben auch Australien und Neuseeland eine Staatstrauer ausgerufen.

Das Opernhaus im australischen Sydney wird in der Nacht auf Freitag mit einem Portrait der Queen beleuchtet. Mark Baker / AP

Ab Samstag wird der Sarg von Elizabeth II in London aufgebahrt. Hunderttausende Menschen werden der Queen die letzte Ehre erweisen.

Voraussichtlich am Montag dem 19. September findet das Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey statt. Neben der königlichen Familie werden zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder europäischen Königshäuser erwartet. Der Trauertag soll ein nationaler Feiertag sein. Im ganzen Land wird es mittags zwei Schweigeminuten geben.

Prozessionen finden in London und Windsor statt. Die Königin wird auf Schloss Windsor in der King George VI. Memorial Chapel neben ihrem Vater beigesetzt. Das Porträt der Königin wird mit einem schwarzen Band in allen Rathäusern für einen Monat aufgehängt, bevor es durch ein Porträt des neuen Königs ersetzt wird. Der neue König Charles III hat zudem eine Trauerperiode für das Königshaus festgelegt, die nach dem

