Interview «Gehoben, aber nicht abgehoben»: Wie ein junger Wirt mit italienischen Spezialitäten erfolgreich ist – und warum er keine Gault-Millau-Punkte will

Luca Carrieri, 23, betreibt seit Herbst 2020 in Hägglingen sein eigenes Lokal: Im «Luca Ristorante» kommen authentische italienische Gerichte auf den Tisch. Wie der junge Wirt durch die Coronakrise kam, was er selber am liebsten isst und welches Restaurant für ihn das beste im Aargau ist, sagt Carrieri im Interview.