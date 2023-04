Sonntagspresse Covid-Kredite: Bund um mindestens 290 Millionen geprellt, auch «Priester sind zu den abscheulichsten Dingen fähig» und Einhörner statt Osterhasen Der Missbrauch mit Covid-19-Überbrückungskrediten ist weit grösser als bisher angenommen. Bischof Joseph Bonnemain reagiert auf das Urteil gegen einen Priester, bei Digitec-Galaxus werden Stellen abgebaut und bei Coop gibt es Einhörner zu Ostern - die News der Sonntagspresse.

Der Missbrauch mit Covid-19-Überbrückungskrediten kostet den Bund mehrere hundert Millionen. Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, wurden laut neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco rund 290 Millionen Franken an Covid-Krediten potenziell missbräuchlich verwendet. Vor einem Jahr war man beim Bund noch von 200 Millionen ausgegangen. Die Betrüger hatten unter anderem falsche Umsatzzahlen angegeben, Anträge bei mehreren Banken gleichzeitig gestellt oder sich mit Firmen angemeldet, die inaktiv waren.

Die Covid-Kredite wurden auch benutzt, um sich selbst zu bereichern. (Symbolbild) Keystone

Gemessen an der gesamten Kreditsumme von 16,9 Milliarden Franken beträgt die Betrugsquote rund 1,7 Prozent. Doch diese Quote dürfte sich in den kommenden Jahren nochmals stark erhöhen. So waren für die bisher entdeckte Deliktsumme von 290 Millionen Franken rund 2500 Personen verantwortlich. Doch 4600 weitere Fälle von mutmasslichen Covid-Betrügern konnten bis heute noch gar nicht an die Hand genommen werden. Die Zahlen stehen in Kontrast zu den Beschwichtigungen des Bundesrats. «Missbrauch ist praktisch ausgeschlossen, davon bin ich grundsätzlich überzeugt», hatte der ehemalige Finanzminister Ueli Maurer im März 2020 gesagt. Für die Justiz wird die wachsende Zahl an Covid-Betrügern zur Belastung. In mehreren Kantonen musste bereits der Stellenetat in der Strafverfolgung aufgestockt werden.

Bischof Joseph Bonnemain: «Priester sind zu den abscheulichsten Dingen fähig»

Laut dem Bischof von Chur, Joseph Bonnemain (74), sind «leider auch Priester zu den abscheulichsten Dingen fähig», wie er im Sonntagsblick betont. Er reagiert auf ein Urteil des Kantonsgerichts Graubünden. Es hat einen deutsch-nigerianischen Priester zu 900 Franken verurteilt, weil er brutale Gewaltvideos konsumiert hatte. Ein Video zeigt, wie eine Frau von mehreren Männern geschlagen, getreten und herumgeschleift wird. Am Ende wird sie mit einer Flüssigkeit übergossen, angezündet und bei lebendigem Leib verbrannt.

Der Priester hat brutalste Gewaltvideos konsumiert. (Symbolbild) Keystone

Stellenabbau bei Migros-Tochter Digitec-Galaxus

Das zur Migros gehörende Online-Warenhaus Digitec-Galaxus hat vergangenes Jahr unbemerkt eine grosse Restrukturierung durchgeführt. Das zeigen Recherchen der «NZZ am Sonntag». Aus dem Migros-Geschäftsbericht geht hervor, dass beim in Zürich-West beheimateten Unternehmen 2022 in der Schweiz mehr als 10% der Stellen abgebaut wurden – das sind rund 200 Jobs. Auf Anfrage bestätigt der Online-Händler: «Fokussiert man sich nur auf die Schweiz, ist ein leichter Rückgang der Mitarbeiterzahl zu beobachten.» Gemäss dem Unternehmen ist das eine Spätfolge des schnellen Wachstums während der Corona-Pandemie.

Digitec-Galaxus betont, dass keine Kündigungen ausgesprochen wurden. Stattdessen seien Temporärstellen ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. «Personal in der Schweiz bauten wir vor allem ab, indem wir 2022 bedeutend weniger temporäre Mitarbeitende in der Logistik anstellten.» Das ist aber nicht alles. Es findet teilweise eine stille Verlagerung statt. So wurden vergangenes Jahr auch Stellen über die natürliche Fluktuation nicht mehr in der Schweiz, sondern im Wachstumsmarkt Deutschland neu besetzt, wie das Unternehmen gegenüber der «NZZ am Sonntag» einräumt. Das Unternehmen betont, dass über alle Märkte hinweg es ein leichtes Stellenwachstum gegeben habe.

An Ostern kommen Dinosaurier und Einhörner

Am Osterfest kommen nicht nur Schoggi-Hasen ins Nest. Dinosaurier und Einhörner stehen hoch im Kurs, schreibt die SonntagsZeitung. Coop hat in diesem Jahr zwei Dinosaurier und ein Einhorn aus Schokolade im Ostersortiment. Laut Coop-Sprecher Caspar Frey sind die Kundinnen und Kunden nicht nur auf der Suche nach Traditionellem - im Gegenteil: «Neue Formen und spezielle Geschmäcker sind erwünscht.» Das zeigt sich in den Verkaufszahlen. «Die Neuheiten sind sehr beliebt.»

Der Osterhase bekommt Konkurrenz von Einhörnern und Dinosauriern. (Symbolbild) Keystone

Der Grossverteiler ist mit dem Absatz der Dinos und Einhörner «sehr zufrieden» und spricht von einem starken Wachstum. Die Dinos verkaufte der Grossverteiler 2022 zum ersten Mal. In Sachen Innovationen geht es beim Konkurrenten Migros mehr um die Verpackung als um den Inhalt. Die farbig verpackten «Bunny» Hasen stecken in diesem Jahr in einer neuen Hülle aus Kartoffelstärke, die aus dem Abfall der Pommes-frites-Produktion gewonnen wird. Zwei Jahre lang hat die Migros an der neuen Verpackung getüftelt, die in der Kartonsammlung entsorgt werden kann. (has)