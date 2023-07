SEXUELLER MISSBRAUCH Ehemaliger Sportarzt Nassar im Gefängnis niedergestochen Ex-Sportarzt Larry Nassar wurde 2018 wegen mehrfachem sexuellem Missbrauch von US-Turnerinnen verurteilt. Nun wurde er im Gefängnis angegriffen.

Larry Nassar bei seiner Verurteilung 2018. Bild: Keystone

Der wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs verurteilte ehemalige amerikanische Sportarzt Larry Nassar ist einem Medienbericht zufolge bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Häftling niedergestochen worden.

Der Vorfall habe sich am Sonntag in einem Gefängnis im Bundesstaat Florida ereignet, berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ungenannte Quellen. Nassar erlitt demnach Stichverletzungen am Rücken und in der Brust. Sein Zustand sei stabil, berichtete auch der US-Sender ABC. Weder das Gefängnis noch die US-Gefängnisbehörde bestätigten den Vorfall zunächst.

Nassar hatte als langjähriger Arzt beim US-Turnverband zahlreiche junge Turnerinnen sexuell missbraucht. Er war wegen Übergriffen in mehr als 250 Fällen in drei Urteilen mit Strafen von insgesamt bis zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im November 2017 hatte sich Nassar schuldig bekannt. (dpa)